Депутаты предложили разрешить тратить материнский капитал на оплату частных детсадов

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Депутаты от "Единой России" Оксана Пушкина, Алена Аршинова и Андрей Голушко внесли в Госдуму законопроект, разрешающий направлять средства материнского капитала на оплату детсадов, которые созданы индивидуальными предпринимателями. Документ опубликован во вторник в думской электронной базе данных.

В действующее законодательство предлагается внести изменения, устанавливающие "однозначную возможность направлять средства материнского капитала на оплату услуг дошкольного образования, оказываемых индивидуальными предпринимателями с лицензией на образовательную деятельность", следует из пояснительной записки.

Авторы законопроекта отмечают, что, согласно постановлению кабмина № 926 от 24.12.2007 года, материнский капитал можно направить только на оплату услуг организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования, но не осуществляющего аналогичную деятельность лицензированного ИП.

Из-за этого, указывают депутаты, родителям часто отказывают в перечислении средств материнского капитала упомянутым индивидуальным предпринимателям. "Сложившаяся ситуация порождает многочисленные судебные споры и обращения граждан в органы прокуратуры", - говорится в пояснительной записке.

В апреле "Российская газета" сообщила, что бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к вице-премьеру правительства России Татьяне Голиковой с просьбой разрешить использовать средства материнского капитала на оплату услуг дошкольного образования, оказываемых ИП с лицензией на образовательную деятельность. Издание отмечало, что средства материнского капитала можно использовать только для оплаты частных садов, организованных юридическими лицам. Это, по мнению Титова, создает "дискриминирующие условия для предпринимателей различных организационных форм". Позднее Минпросвещения РФ поддержало идею об оплате материнским капиталом детсадов, созданных индивидуальными предпринимателями.

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Сертификат выдается за рождение второго или последующих детей. Размер материнского капитала составляет 453 тыс. рублей.