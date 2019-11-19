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Венедиктов: собственники "Соловья" хотят за киноцентр 6 млрд рублей

Ранее председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков написал письмо в мэрию Москвы с просьбой к городским властям выкупить здание киноцентра

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Собственники киноцентра "Соловей" в Москве хотят за него 6 млрд рублей, возможность выкупа здания обсуждается в столичной мэрии. Об этом сообщил во вторник заместитель председателя Общественной палаты Москве Алексей Венедиктов.

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В своем телеграм-канале он написал, что мэр столицы Сергей Собянин поручил "срочно рассмотреть" письмо председателя Союза кинематографистов РФ Никиты Михалкова с просьбой выкупить кинотеатр. Как уточнил Венедиктов, "цена вопроса - 6 млрд рублей".

"Это оценка собственников. Когда начался конфликт, они говорили: "Выкупайте за 6 млрд рублей", - пояснил он ТАСС. Также Венедиктов отметил, что ранее Союз кинематографистов продал свою долю в киноцентре за $6 млн.

В пресс-службе мэрии Москвы ТАСС ранее подтвердили, что получили письмо Михалкова, которое будет рассмотрено в установленном порядке.

Министр культуры РФ Владимир Мединский также выступал против закрытия "Соловья", на месте которого собственник планирует построить гостиницу. Предполагается, что многозальный кинотеатр, построенный в 1989 году, закроется в конце 2019 года. Эта новость вызвала широкий общественный резонанс.

Теги
РоссияВенедиктов, Алексей Алексеевич
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