В Приморском крае ищут маму трех тигрят

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Трех тигрят засняли на видео в Приморском крае. На место уже выехали инспекторы Охотнадзора. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ В первую очередь специалисты будут искать следы присутствия матери малышей. Если мама рядом, то тигрятам ничего не грозит. Если следов присутствия тигрицы не обнаружат, то тигрятам надо будет срочно помогать — в таком возрасте им одним не выжить в тайге. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ENG: Three tiger cubs got filmed in Primorsky Krai. Hunting control inspectors are already on their way to the place. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ First of all, specialists will be looking for traces of the tigress - cubs’ mother. If she’s nearby, this means the cubs are safe. If there is no sign of the tigress, the cubs need help because in this age they will not make it on their own in the Taiga. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #амурскийтигр #тигр #центрамурскийтигр #охотнадзор #приморскиийкрай #amurtiger #tiger #siberiantiger #amurtigercenter #wildlife #cubs
ВЛАДИВОСТОК, 19 ноября. /ТАСС/. Инспекторы Охотнадзора в Приморском крае ведут поиски матери трех тигрят, говорится в опубликованном Центром "Амурский тигр" посте в Instagram.
В соцсети также размещено видео одиноких тигрят, а в многочисленных комментариях подписчики переживают и просят сообщать новости о ходе поисков тигрицы.
"Трех тигрят засняли на видео в Приморском крае, на место уже выехали инспекторы Охотнадзора. В первую очередь специалисты будут искать следы присутствия матери малышей. Если мама рядом, то тигрятам ничего не грозит", - говорится в сообщении.
Как сообщается, если тигрицу не обнаружат, то детенышам будет необходима помощь. "В таком возрасте им одним не выжить в тайге", - уточняют в центре.
Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид. 90% его популяции, которая насчитывает от 500 до 600 особей, обитает в Приморье и в Хабаровском крае.