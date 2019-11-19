В Севастополе зажгли лампаду от Вечного огня на Сапун-горе на время ремонта мемориала

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Вечный огонь, который почти 50 лет горел на Сапун-горе в Севастополе, во вторник перенесли в специальную лампаду, привезенную с места Сталинградской битвы. В ней он будет поддерживаться в течение полугода, пока не завершится ремонт мемориала, сообщил ТАСС директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Николай Мусиенко.

В марте, посещая Севастополь в честь пятилетия воссоединения Крыма с Россией, президент РФ Владимир Путин пообещал, что федеральные власти помогут восстановить мемориальный комплекс "Сапун-гора", посвященный подвигу советских воинов в годы Великой Отечественной войны.

"Обелиск Славы воинам-победителям, у подножия которого горит вечный огонь, отработал свой долг честно - но пришло время, необходимо проводить реставрационные работы. Для переноса вечного огня, который был зажжен на Сапун-горе 49 лет назад, мы подготовили специальную лампаду", - рассказал Мусиенко. Несколько месяцев, пока будет идти реставрация мемориала, зажженная лампада будет находиться в дирекции музея.

"К майским праздникам, я думаю, завершим реставрационные работы, и к 75-летию Победы вернем вечный огонь к обелиску. К этому моменту мы приведем в порядок площадь [где расположен мемориал], обновим инженерные коммуникации, обновим мемориальные плиты с именами героев, участвовавших в боях за Севастополь. Хотим сделать так, чтобы комплекс был с современным техническим оснащением: аудиосистемой, архитектурно-художественной подсветкой", - уточнил директор музея. Он добавил, что работы проводятся при поддержке Министерства культуры России и Российского военно-исторического общества.

Мусиенко отметил, что лампаду, куда помещен огонь, сотрудники севастопольского музея получили из Историко-мемориального музея-заповедника "Сталинградская битва". В этой лампаде хранился Вечный огонь волгоградского мемориала во время его реконструкции несколько лет назад, потом в ней переносили огонь, от которого был зажжен восстановленный Вечный огонь на Малаховом кургане Севастополя.

О мемориальном комплексе

Для Севастополя память о Великой Отечественной войне особенно важна: ему присвоено звание города-героя за то, что он задержал немецкие армии почти год. Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года. Врагу удалось взять город лишь с третьей попытки, хотя он изначально не рассчитывал на столь ожесточенное сопротивление.

Как считают историки, защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя значительные силы врага. Гитлеровская оккупация Севастополя длилась почти два года, город был освобожден 9 мая 1944 года.

На Сапун-горе, которая является отрогом Внешней гряды Крымских гор, находился один из рубежей во время обороны города, а при освобождении Севастополя здесь проходил один из наиболее значимых штурмов. Первый военно-полевой музей открыт через год после освобождения Севастополя, а сейчас здесь большой мемориальный комплекс, включающий парк, часовню, мемориальные стены, обелиск воинам-освободителям и вечный огонь, диараму штурма Сапун-горы и выставку военной техники под открытым небом.