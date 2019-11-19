Эксперты: дефицит психотерапевтов в России составляет 60%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Дефицит психотерапевтов в государственных организациях в России составляет 60%, причем в некоторых субъектах официально нет ни одного такого специалиста, сообщила во вторник в пресс-центре ТАСС руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева Татьяна Караваева.

"Имеющиеся ставки психотерапевтов в государственных учреждениях по всей России укомплектованы на 40%, в некоторых регионах вообще нет психотерапевтов. Дефицит психотерапевтов - порядка 60%", - отметила она.

Наиболее сложная ситуация со специалистами, по словам Караваевой, в северных регионах и в Сибири. Она пояснила ТАСС, что для решения проблемы центр им. В.М. Бехтерева вышел с инициативой о восстановлении научно-методического центра Минздрава России, который упразднили в 2013 году. Запрос отправили летом 2019 года. "Есть основания предполагать, что ответ будет положительный", - уточнила Караваева.

Президент профессиональной медицинской психотерапевтической ассоциации Владимир Курпатов также обратил внимание, что в Петербурге нет структурированной бюджетной психотерапевтической помощи населению. "По нормативным документам, в нашем городе должно быть 10 психотерапевтических центров. Это очень мощные, очень структурированные учреждения. У нас есть один, и он развернут в лучшем случае на 1/5", - сказал Курпатов.

По его словам, в Петербурге должно быть 20 психотерапевтических отделений, но из них "нет ни одного". Негативная ситуация, отметил специалист, складывается и с психотерапевтическими кабинетами, которых в Петербурге должно быть 213, но существует 46. При этом только 9 из них укомплектованы штатами по нормативным документам.

"Помощь можно получить в частных учреждениях. Но далеко не каждый человек, который работает в бюджете, может обращаться к частному психотерапевту", - добавил он.