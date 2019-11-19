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Власти Ставрополья предложили увеличить число моногородов в регионе

В крае пока действует один моногород - Невинномысск, где созданы индустриальный парк и территория опережающего социально-экономического развития

СТАВРОПОЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров предложил увеличить число моногородов в крае с одного до трех. Об этом сообщила пресс-служба главы региона по итогам его выступления на площадке "Фонда развития моногородов" в Москве.

"По мнению Владимира Владимирова, необходимо откорректировать и сами принципы присвоения муниципалитетам статуса моногорода. Он подчеркнул, что такая корректировка позволила бы привлечь дополнительные инструменты развития для таких городов как Буденновск и Лермонтов. По мнению краевого правительства, они могут претендовать на статус моногородов", - говорится в сообщении.

В настоящий момент в Ставропольском крае действует один моногород - Невинномысск. На его территории создан крупнейший в регионе индустриальный парк и территория опережающего социально-экономического развития. Резидентами обеих площадок являются 19 компаний, заявленный объем инвестиций превышает 30 млрд рублей.

Во вторник в Москве бподписано соглашение, согласно которому Невинномысск станет ментором моногородов Сегежа и Надвоицы в Карелии, а также города Ковдор в Мурманской области.

"Работа в формате менторства (наставничества) будет содействовать внедрению в моногородах эффективных подходов в развитии городской среды, городской экономики и социальной сферы", - уточняется в сообщении пресс-службы.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказМурманская областьСКФОКарелияСтавропольский край
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