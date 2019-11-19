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На пляже в Севастополе обнаружили мину времен Великой Отечественной войны

Еще три опасных предмета сотрудники ОМОН нашли на участках местных жителей в Балаклавском районе

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Минометную мину обнаружили на пляже в пригороде Севастополя, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе управления Росгвардии по городу Севастополю.

"На пляже "Солдатский" в Балаклаве сотрудники ОМОН "Беркут" обследовали 82-миллиметровую минометную мину, которую, возможно, вынесло штормом", - говорится в сообщении. По данным ведомства, боеприпас остался со времен Великой Отечественной войны.

Уточняется, что в тот же день еще три опасных предмета обнаружили на участках местных жителей в том же Балаклавском районе.

Во время Великой Отечественной войны Севастополь почти год держал оборону, в его окрестностях шли ожесточенные бои, сам город подвергался артобстрелам и авианалетам. Отбить город советским войскам удалось в мае 1944 года после четырех дней тяжелейших боев. До сих пор в городе и его окрестностях находят боеприпасы времен войны.

Теги
РоссияКрымСевастополь
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