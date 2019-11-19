В МВД предложили перевести медсправки для получения водительских прав в электронный вид

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. МВД разработало законопроект, который предусматривает перевод медицинских справок для получения водительских прав, в электронный вариант. Об этом говорится в тексте проекта нормативного документа, размещенного на портале regulation.gov.

"Законопроектом предусматривается формирование медицинского заключения о наличии у водителей транспортных средств или кандидатов в водители медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами в форме электронного документа, а также информации об аннулировании медицинского заключения при выявлении у водителя транспортного средства заболеваний, являющихся медицинскими противопоказаниями к управлению транспортным средством", - сказано в пояснительной записке к законопроекту, с текстом которой ознакомился ТАСС.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ГИБДД, в итоге при получении или замене водительского удостоверения "необходимость представления медицинского заключения в бумажном виде не потребуется, всю необходимую информацию о прохождении обязательного медицинского освидетельствования Госавтоинспекция сможет запросить через систему межведомственного электронного взаимодействия".

Кроме того, законопроектом предусматривается, что МВД России может получить информацию о водителях, у которых возникли медицинские противопоказания к управлению автомобилем до истечения срока действия водительского удостоверения.

"При выявлении у водителя заболеваний, являющихся медицинскими противопоказаниями к управлению транспортными средствами, информация об этом будет фиксироваться в медицинской информационной системе и предоставляться в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, а водитель будет направляться на прохождение внеочередного обязательного медицинского освидетельствования", - сказали в ГИБДД. Он будет должен сделать это в течение месяца.

В случае подтверждения наличия таких заболеваний или неявки на внеочередное обязательное медицинское освидетельствование соответствующая информация предоставляется МВД России для аннулирования водительского удостоверения. "Эти нововведения позволят исключить возможность допуска к управлению транспортными средствами водителей, имеющих к этому медицинские противопоказания, что окажет положительное влияние на безопасность дорожного движения", - отметили в пресс-службе. Предполагается, что законопроект вступит в силу 1 июля 2022 года.