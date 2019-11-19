Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело в отношении главы ростовского ГУ ФСИН

Первый замначальника временно возглавил ростовское ГУ ФСИН после ареста главы управления

Главу регионального ведомства Муслима Даххаева задержали 13 ноября, его обвиняют в разглашении гостайны

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноября. /ТАСС/. Временно исполняющим обязанности ГУ ФСИН России по Ростовской области стал первый заместитель Константин Сенокосов. Об этом во вторник сообщается на сайте управления.

На эту тему

Глава ГУ ФСИН по Ростовской области Муслим Даххаев был задержан 13 ноября. Как сообщал его адвокат Александр Заманский, его подзащитному вменяют разглашение гостайны в виде нарушения секретного документооборота внутри организации. Он арестован на два месяца, дело Даххаева, по словам адвоката, засекречено.

"Временно исполняющий обязанности начальника ГУ ФСИН России по Ростовской области - полковник внутренней службы Сенокосов Константин Иванович", - говорится в сообщении.

Согласно сайту ГУ ФСИН по Ростовской области, Сенокосов является первым заместителем начальника ГУ ФСИН по региону.

Теги
РоссияРостовская областьДело в отношении главы ростовского ГУ ФСИН
Реклама на ТАСС
На урбанфоруме в Дагестане обсудят инструменты формирования комфортной городской среды
В мероприятии примут участие российские и иностранные эксперты в области комплексного развития территорий, архитектуры и урбанистики
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС