Первый замначальника временно возглавил ростовское ГУ ФСИН после ареста главы управления

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноября. /ТАСС/. Временно исполняющим обязанности ГУ ФСИН России по Ростовской области стал первый заместитель Константин Сенокосов. Об этом во вторник сообщается на сайте управления.

Глава ГУ ФСИН по Ростовской области Муслим Даххаев был задержан 13 ноября. Как сообщал его адвокат Александр Заманский, его подзащитному вменяют разглашение гостайны в виде нарушения секретного документооборота внутри организации. Он арестован на два месяца, дело Даххаева, по словам адвоката, засекречено.

"Временно исполняющий обязанности начальника ГУ ФСИН России по Ростовской области - полковник внутренней службы Сенокосов Константин Иванович", - говорится в сообщении.

Согласно сайту ГУ ФСИН по Ростовской области, Сенокосов является первым заместителем начальника ГУ ФСИН по региону.