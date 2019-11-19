На урбанфоруме в Дагестане обсудят инструменты формирования комфортной городской среды

МАХАЧКАЛА, 20 ноября. /ТАСС/. Вопросы современной архитектуры и урбанистики и инструменты формирования комфортной городской среды обсудят на международном урбанистическом форуме "Проектируя будущее", который пройдет 20-21 ноября в историческом парке "Россия - моя история" в Махачкале. В нем примут участие эксперты в области комплексного развития территорий, архитектуры и урбанистики из России и других стран, сообщила ТАСС представитель организаторов форума Татьяна Косарева.

"В историческом парке "Россия - моя история" в Махачкале 20 и 21 ноября пройдет уникальное мультиформатное событие - второй международный урбанистический форум "Проектируя будущее". Оно будет посвящено вопросам современной архитектуры и урбанистики, инструментам создания комфортной городской среды, а также приоритетам развития Дагестана с учетом лучших российских и зарубежных практик и историко-культурного кода городов и территорий республики", - сказала Косарева.

Акцент - на реальные кейсы

По ее словам, в мероприятиях форума, на котором будет сделан акцент "на реальные кейсы изменения городской среды, анализ эффективных методик и вопросы масштабирования апробированных решений", примут участие российские и иностранные эксперты в области комплексного развития территорий, архитектуры и урбанистики. В рамках образовательной части форума представители Международной академии архитектуры проведут цикл мастер-классов и лекций.

"20 ноября в главном мероприятии форума - пленарной сессии по вопросам устойчивого архитектурного развития городов в неустойчивой реальности - ожидается участие председателя правительства Дагестана Артема Здунова, а также руководителей министерств и ведомств и мэров городов республики", - сообщила собеседница агентства.

В рамках сессии, добавила Косарева, выступят председатель комитета по архитектуре и градостроительству Дагестана Незир Гусейнов, мэр Дербента Хизри Абакаров, вице-президент Международной академии архитектуры, президент отделения Международной академии архитектуры в Москве Андрей Боков и другие эксперты.

Кроме того, в первый день форума в рамках дискуссионного блока также будут обсуждаться перспективы развития Дербента - второго по величине города Дагестана и одного из старейших городов России и мира. Так, представители финалистов открытого международного конкурса на разработку мастер-плана Дербента представят результаты своей работы и поделятся опытом создания моделей стратегического развития и управления для одного из древнейших городов мира.

Также в этот день завкафедрой археологии и региональной истории, декан исторического факультета Северо-Кавказского федерального университета Александр Кудрявцев выступит с лекцией "Пути формирования Дербента и генезис становления его структуры", а архитектор из Нидерландов, сооснователь бюро West 8 Мартин Бивенги - с лекцией "Общественные пространства длиной в тысячи лет. Современные подходы к работе с исторической средой".

Организаторами форума являются правительство Дагестана, Комитет по архитектуре и градостроительству Дагестана, администрация Дербента, благотворительный фонд "Я люблю Дербент" при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа. Оператором и программной дирекцией форума выступает Агентство стратегического развития "Центр".