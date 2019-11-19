Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На урбанфоруме в Дагестане обсудят инструменты формирования комфортной городской среды

В мероприятии примут участие российские и иностранные эксперты в области комплексного развития территорий, архитектуры и урбанистики

МАХАЧКАЛА, 20 ноября. /ТАСС/. Вопросы современной архитектуры и урбанистики и инструменты формирования комфортной городской среды обсудят на международном урбанистическом форуме "Проектируя будущее", который пройдет 20-21 ноября в историческом парке "Россия - моя история" в Махачкале. В нем примут участие эксперты в области комплексного развития территорий, архитектуры и урбанистики из России и других стран, сообщила ТАСС представитель организаторов форума Татьяна Косарева.

"В историческом парке "Россия - моя история" в Махачкале 20 и 21 ноября пройдет уникальное мультиформатное событие - второй международный урбанистический форум "Проектируя будущее". Оно будет посвящено вопросам современной архитектуры и урбанистики, инструментам создания комфортной городской среды, а также приоритетам развития Дагестана с учетом лучших российских и зарубежных практик и историко-культурного кода городов и территорий республики", - сказала Косарева.

Акцент - на реальные кейсы

По ее словам, в мероприятиях форума, на котором будет сделан акцент "на реальные кейсы изменения городской среды, анализ эффективных методик и вопросы масштабирования апробированных решений", примут участие российские и иностранные эксперты в области комплексного развития территорий, архитектуры и урбанистики. В рамках образовательной части форума представители Международной академии архитектуры проведут цикл мастер-классов и лекций.

"20 ноября в главном мероприятии форума - пленарной сессии по вопросам устойчивого архитектурного развития городов в неустойчивой реальности - ожидается участие председателя правительства Дагестана Артема Здунова, а также руководителей министерств и ведомств и мэров городов республики", - сообщила собеседница агентства.

В рамках сессии, добавила Косарева, выступят председатель комитета по архитектуре и градостроительству Дагестана Незир Гусейнов, мэр Дербента Хизри Абакаров, вице-президент Международной академии архитектуры, президент отделения Международной академии архитектуры в Москве Андрей Боков и другие эксперты.

Кроме того, в первый день форума в рамках дискуссионного блока также будут обсуждаться перспективы развития Дербента - второго по величине города Дагестана и одного из старейших городов России и мира. Так, представители финалистов открытого международного конкурса на разработку мастер-плана Дербента представят результаты своей работы и поделятся опытом создания моделей стратегического развития и управления для одного из древнейших городов мира.

Также в этот день завкафедрой археологии и региональной истории, декан исторического факультета Северо-Кавказского федерального университета Александр Кудрявцев выступит с лекцией "Пути формирования Дербента и генезис становления его структуры", а архитектор из Нидерландов, сооснователь бюро West 8 Мартин Бивенги - с лекцией "Общественные пространства длиной в тысячи лет. Современные подходы к работе с исторической средой".

Организаторами форума являются правительство Дагестана, Комитет по архитектуре и градостроительству Дагестана, администрация Дербента, благотворительный фонд "Я люблю Дербент" при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа. Оператором и программной дирекцией форума выступает Агентство стратегического развития "Центр".

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
Реклама на ТАСС
Google выпустил дудл к 150-летию со дня рождения Зинаиды Гиппиус
На логотипе поэтесса изображена за своим любимым занятием - чтением
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС