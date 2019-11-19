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Российский посол рассказал о негативных последствиях культурных разногласий между РФ и США

Анатолий Антонов отметил, что "нехватка взаимного доверия и уважения - это дорога в никуда"

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Глава российской дипмиссии в США Анатолий Антонов уверен, что разногласия между Москвой и Вашингтоном в культурной сфере в первую очередь могут оказать негативное влияние на обычных граждан. Об этом дипломат написал в опубликованной во вторник статье для газеты The Washington Post.

"Культурные разногласия могут негативно сказаться на обычных гражданах. К примеру, на протяжении почти 10 лет американцы лишены возможности насладиться произведениями русского искусства и мировыми шедеврами из российских государственных музеев. Эта ситуация вызвана отсутствием межправительственного соглашения о защите культурных объектов во время обменов для проведения выставок. Кто страдает от этого? Без сомнения, это посетители музеев Соединенных Штатов. Такие культурные барьеры никогда не должны существовать между нами", - пишет посол.

Как подчеркнул дипломат, "нехватка взаимного доверия и уважения - это дорога в никуда", а важность развития культурных, образовательных и научных контактов между двумя странами политики понимали даже во время холодной войны. "Культурные связи стали одним из наиболее примечательных результатов двусторонней дипломатии в те годы", - отметил Антонов, уверенный, что сотрудничество в сфере культуры, научные и другие гуманитарные связи "не только сближают мировоззрение людей из разных стран, но и взаимообогащают их". "Более того, такие "свободные от конфликтов" области сотрудничества помогают создать основу для диалога в других областях", - подчеркнул посол.

Публикация в The New York Times

В своей статье Антонов также вновь указал на беспрецедентный "накал русофобии в американских средствах массовой информации" в последние годы. В качестве примера он привел публикацию в газете The New York Times от 6 ноября этого года. В ней приводятся утверждения ряда лиц относительно того, что Кармеловский институт русской истории и культуры при столичном Американском университете якобы слишком близок к посольству РФ в США. По версии некоторых лиц, слова которых приводятся в материале, в институте рассказывают о русской культуре и истории в слишком благожелательном ключе. Вместе с тем в публикации приводятся комментарии представителей Кармеловского института и Американского университета. Они опровергли указанные утверждения. Профессор истории Американского университета Эрик Лор подчеркнул, что в нем придерживаются объективной и нейтральной позиции.

"Недавняя статья Грэма Боули в The New York Times выражает русофобскую теорию, основанную на несвязанных фактах. Русская культура изображена как мощный инструмент Кремля для того, чтобы манипулировать общественным мнением в США и доводить до блеска имидж России <...> Как и большинство людей, мы не понимаем эти спекуляции", - подчеркнул Антонов.

"Согласно логике статьи, вся русская культура должна быть запрещена, так как она отвлекает внимание от бесконечного потока дезинформации о России. Надеюсь, американские народ не подвергнет табу книги русских авторов и музыку русских композиторов", - отметил дипломат.

Теги
СШАРоссияАнтонов, Анатолий Иванович
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