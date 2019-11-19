Предложение ТАСС принять хартию по борьбе с дезинформацией с интересом встречено в ЮНЕСКО

ПАРИЖ, 20 ноября. /ТАСС/. Заместитель генерального директора ЮНЕСКО по вопросам коммуникации и информации Моэз Чакчук встретился во вторник в Париже с первым заместителем генерального директора ТАСС Михаилом Гусманом, участвующим в работе генеральной конференции ЮНЕСКО. Они обсудили вопросы развития международного сотрудничества в информационной сфере.

Одной из главных тем беседы стала борьба с распространением в информационном пространстве ложных новостей. Михаил Гусман подробно остановился на итогах состоявшегося в Шанхае заседании президиума Всемирного медиа саммита. Внимание ЮНЕСКО было привлечено к инициативе ТАСС, выдвинувшего на этом форуме идею принятия Хартии мировых СМИ по борьбе с дезинформацией и фейковыми новостями. Проект хартии может быть разработан ТАСС совместно с другими членами президиума Всемирного медиа саммита.

Как было констатировано в ходе обмена мнениями, манипулирование информацией используется разными силами для достижения своих политических и экономических целей. Увеличивающийся поток фейковых новостей несет серьезную угрозу для мировой стабильности. В свете этой угрозы разработка проекта хартии по борьбе с дезинформацией представляется весьма актуальной задачей.

Собеседники условились продолжать контакты по этой теме. Михаил Гусман, представляющий Россию в руководстве Международной программы развития коммуникаций, также обменялся мнениями с Моэзом Чакчуком об основных направлениях деятельности МПРК. Была отмечена важность усилий этой международной структуры по обеспечению безопасных условий деятельности журналистов.