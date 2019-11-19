Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Предложение ТАСС принять хартию по борьбе с дезинформацией с интересом встречено в ЮНЕСКО

Как было отмечено в ходе беседы заместителя гендиректора ЮНЕСКО Моэза Чакчука с первым заместителем гендиректора ТАСС Михаилом Гусманом, манипулирование информацией используется разными силами для достижения политических и экономических целей

ПАРИЖ, 20 ноября. /ТАСС/. Заместитель генерального директора ЮНЕСКО по вопросам коммуникации и информации Моэз Чакчук встретился во вторник в Париже с первым заместителем генерального директора ТАСС Михаилом Гусманом, участвующим в работе генеральной конференции ЮНЕСКО. Они обсудили вопросы развития международного сотрудничества в информационной сфере.

Одной из главных тем беседы стала борьба с распространением в информационном пространстве ложных новостей. Михаил Гусман подробно остановился на итогах состоявшегося в Шанхае заседании президиума Всемирного медиа саммита. Внимание ЮНЕСКО было привлечено к инициативе ТАСС, выдвинувшего на этом форуме идею принятия Хартии мировых СМИ по борьбе с дезинформацией и фейковыми новостями. Проект хартии может быть разработан ТАСС совместно с другими членами президиума Всемирного медиа саммита.

Как было констатировано в ходе обмена мнениями, манипулирование информацией используется разными силами для достижения своих политических и экономических целей. Увеличивающийся поток фейковых новостей несет серьезную угрозу для мировой стабильности. В свете этой угрозы разработка проекта хартии по борьбе с дезинформацией представляется весьма актуальной задачей.

Собеседники условились продолжать контакты по этой теме. Михаил Гусман, представляющий Россию в руководстве Международной программы развития коммуникаций, также обменялся мнениями с Моэзом Чакчуком об основных направлениях деятельности МПРК. Была отмечена важность усилий этой международной структуры по обеспечению безопасных условий деятельности журналистов.

Теги
РоссияКитайФранция
Реклама на ТАСС
На урбанфоруме в Дагестане обсудят инструменты формирования комфортной городской среды
В мероприятии примут участие российские и иностранные эксперты в области комплексного развития территорий, архитектуры и урбанистики
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС