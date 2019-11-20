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В Иркутске пресекли незаконный вывоз бивня мамонта в Китай

Нарушителю грозят штрафы: один - до двукратного размера стоимости незадекларированного товара, второй - до 2,5 тыс. рублей с конфискацией

ИРКУТСК, 20 ноября. /ТАСС/. Иркутские таможенники пресекли незаконный вывоз из России бивня мамонта - кости ископаемого животного, которую можно перемещать через таможенную границу Евразийского экономического союза только при наличии разрешения. Об этом в среду говорится в сообщении пресс-службы Иркутской таможни.

"Инспекторы таможенного поста аэропорта Иркутск предотвратили незаконный вывоз в Китай предмета палеонтологии - бивня мамонта. Данный товар был обнаружен в багаже туриста - гражданина Китая - при осуществлении таможенного контроля багажа пассажиров, вылетающих из Иркутска в Пекин. Длина бивня по наружной дуге составила 61 см, вес - около 1,2 кг", - говорится в сообщении.

Инспекторам турист не смог предоставить каких-либо разрешительных документов на вывоз кости. Таможенную декларацию он не подавал, поскольку считал, что не имеет товаров, которые необходимо декларировать. Он также рассказал таможенникам, что приобрел бивень в качестве сувенира в одном из магазинов Иркутска и представил товарный чек, в котором была указана стоимость - 198,9 тыс. рублей.

Бивень направили на экспертизу, которая подтвердила, что это кость древнего животного, она относится к предметам коллекционирования. Физические лица могут вывозить коллекционные материалы в качестве товаров для личного пользования только при наличии разрешительного документа, выдаваемого Росприроднадзором, а также декларирования.

В отношении гражданина Китая таможенники возбудили два дела об административных правонарушениях. Ему грозят штрафы, один - до двукратного размера стоимости незадекларированного товара, второй - до 2,5 тыс. рублей с конфискацией.

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РоссияИркутская область
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