Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ООН назвала 47 наименее развитых стран в мире

В основном в список попали африканские страны

ООН, 20 ноября. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Более 30 африканских стран, а также ряд азиатских и островных государств вошли в список наименее развитых стран в мире. Об этом говорится в представленном во вторник Докладе по наименее развитым странам Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Список включает 47 государств. В основном это африканские страны, том числе Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, ЦАР, Чад, Демократическая Республика Конго, Джибути, Эритрея, Эфиопия, Гамбия, Мадагаскар, Мали, Судан, Южный Судан, Уганда, Замбия и другие. В списке также оказались островные государства Океании Кирибати, Тувалу, Вануату, Соломоновы Острова. В третью группу - азиатские страны - вошли Афганистан, Бангладеш, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Непал, Йемен и Бутан.

"Мы анализируем все страны на основании трех критериев, - пояснила представитель ЮНКТАД Шанталь Карпентье ТАСС. - Во-первых, это доход на душу населения, здесь рассматриваются страны с этим показателем ниже $1230".

"Но нам нужны и другие показатели, так как бывают настолько небольшие страны, что если один из граждан, например, футболист, уедет и будет получать очень большую зарплату, это изменит показатель всего государства, - сказала она. - Поэтому мы также анализируем критерий слабости людских ресурсов на основе показателей питания, здоровья, образования и грамотности взрослого населения и критерий экономической уязвимости - то есть подверженности климатическим, сельскохозяйственным, экономическим и другим катаклизмам".

На основании данного доклада и руководствуясь Целями устойчивого развития ООН разрабатывает рекомендации руководствам перечисленных стран для улучшения ситуации. За всю историю составления доклада отрицательный рейтинг удалось покинуть пяти странам - Ботсване, Кабо-Верде, Экваториальной Гвинее, Мальдивам и Самоа.

Теги
АнголаАфганистанБангладешБенинБотсванаЭритреяЭфиопияБуркина-ФасоБурундиЦАРДжибутиГамбияКабо-ВердеМадагаскарМалиСуданЧадУгандаЗамбияБутанКамбоджаЛаосНепалЙеменКирибатиТувалуВануатуСамоаСоломоновы ОстроваЮжный СуданЭкваториальная ГвинеяМальдивыМьянмаКонго (ДРК)
Реклама на ТАСС
Одного пострадавшего при стрельбе в Благовещенске выписали из больницы
Еще один из пострадавших переведен из реанимации
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС