Одного пострадавшего при стрельбе в Благовещенске выписали из больницы

ТАСС, 20 ноября. Врачи перевели из реанимации еще одного из троих пострадавших во время стрельбы, которую 14 ноября устроил студент в одном из колледжей Благовещенска. Еще одного студента выписали из больницы, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Минздрава Амурской области.

"В Амурской областной детской клинической больнице находились двое пострадавших. Один пациент 17 лет переведен из реанимации в отделение, получает необходимое лечение, его состояние средней степени тяжести. Второй пациент выписан в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение", - сказали в пресс-службе.

По словам и.о. заместителя главного врача городской клинической больницы Петра Иванощука, 20-летний пациент этого медучреждения остается в отделении.

"Состояние мы пока оцениваем как тяжелое, стабильное, с положительной динамикой. На сегодняшний день осложнений нет, однако период возможных осложнений, характерных для полученных травм, пока не миновал. Пациент активен, пытается вставать, он [находится] под постоянным наблюдением врачей, проводятся контрольные исследования, в том числе высокотехнологичные. Получает всю необходимую медицинскую помощь", - приводит пресс-служба слова Иванощука.