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Одного пострадавшего при стрельбе в Благовещенске выписали из больницы

Еще один из пострадавших переведен из реанимации

ТАСС, 20 ноября. Врачи перевели из реанимации еще одного из троих пострадавших во время стрельбы, которую 14 ноября устроил студент в одном из колледжей Благовещенска. Еще одного студента выписали из больницы, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Минздрава Амурской области.

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"В Амурской областной детской клинической больнице находились двое пострадавших. Один пациент 17 лет переведен из реанимации в отделение, получает необходимое лечение, его состояние средней степени тяжести. Второй пациент выписан в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение", - сказали в пресс-службе.

По словам и.о. заместителя главного врача городской клинической больницы Петра Иванощука, 20-летний пациент этого медучреждения остается в отделении.

"Состояние мы пока оцениваем как тяжелое, стабильное, с положительной динамикой. На сегодняшний день осложнений нет, однако период возможных осложнений, характерных для полученных травм, пока не миновал. Пациент активен, пытается вставать, он [находится] под постоянным наблюдением врачей, проводятся контрольные исследования, в том числе высокотехнологичные. Получает всю необходимую медицинскую помощь", - приводит пресс-служба слова Иванощука.

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РоссияАмурская область
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