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Международный саммит береговой охраны открылся в Японии

В нем принимают участие представители более 80 стран, включая Россию, Китай и США

ТОКИО, 20 ноября. /ТАСС/. Международный саммит береговой охраны (CGGS) открылся в среду в Токио. Как сообщили ТАСС организаторы, во втором по счету международном форуме принимают участие представители более 80 стран, включая Россию, Китай и США.

В ходе двухдневной встречи представители пограничных ведомств обсудят сотрудничество в области безопасности на море. Ожидается, что представители стран-участниц также поделятся своим опытом и расскажут о конкретных методах и практиках обеспечения безопасности морских границ. По данным организаторов, особое внимание будет также уделено вопросу повышения уровня подготовки и квалификации самих пограничников.

Впервые Международный саммит береговой охраны прошел в Японии в 2017 году, тогда в нем приняли участие представители 38 стран.

Теги
ЯпонияСШАРоссияКитай
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