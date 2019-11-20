Международный саммит береговой охраны открылся в Японии

ТОКИО, 20 ноября. /ТАСС/. Международный саммит береговой охраны (CGGS) открылся в среду в Токио. Как сообщили ТАСС организаторы, во втором по счету международном форуме принимают участие представители более 80 стран, включая Россию, Китай и США.

В ходе двухдневной встречи представители пограничных ведомств обсудят сотрудничество в области безопасности на море. Ожидается, что представители стран-участниц также поделятся своим опытом и расскажут о конкретных методах и практиках обеспечения безопасности морских границ. По данным организаторов, особое внимание будет также уделено вопросу повышения уровня подготовки и квалификации самих пограничников.

Впервые Международный саммит береговой охраны прошел в Японии в 2017 году, тогда в нем приняли участие представители 38 стран.