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Концепцию совершенствования жизнеустройства инвалидов разработают в начале 2020 года

По словам министра труда и социальной защиты, в рамках концепции опишут и технологию "сопровождаемого проживания" ментальных инвалидов
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© Михаил Терещенко/ТАСС

ХАБАРОВСК, 20 ноября. /ТАСС/. Концепция совершенствования жизнеустройства инвалидов Российской Федерации должна быть разработана в первом квартале 2020 года, в ней Министерство труда и социального развития РФ учтет лучшие практики регионов, разработанные в этом направлении. Об этом журналистам сообщил в среду в Хабаровске министр Максим Топилин.

В сентябре Минтруд утвердил дорожную карту по внедрению в России стационарозамещающих технологий для граждан с психическими расстройствами, которая направлена на развитие института приемных семей, получение образования и трудоустройства для граждан этой категории до 2024 года. В частности, планом мероприятий предполагается проработать меры социальной и финансовой поддержки для стимулирования родственного ухода за гражданами, страдающими психическими расстройствами.

"Концепция совершенствования жизнеустройства будет касаться всех инвалидов, и в ней будет раздел о жизнеустройстве лиц с ментальными отклонениями. Мы исходим из того, что она будет готова в начале следующего года, но в начале это не в январе, это скорее в первом квартале", - сказал Топилин.

Он добавил, что в рамках концепции будет описана и технология "сопровождаемого проживания" ментальных инвалидов, которая уже сегодня используется многими регионами. "Необходимо, чтобы люди были готовы к проживанию самостоятельно с необходимым объемом сопровождения, кто-то с большим, кто-то с меньшим. Но это совсем другой объем работы, это не требует, по большому счету, изменений в законодательстве, это требует денег, персонала", - отметил министр.

Как сказал он в ходе совещания, несмотря на подготовку концепции, ничто не мешает субъектам Российской Федерации, в том числе и Хабаровскому краю, активно двигаться во взаимодействии органов исполнительной власти с общественными организациями и в развитии инструментов поддержки различных групп инвалидов. Подобные примеры из регионов министерство будет объединять в руководящих документах.

В начале февраля вице-премьер РФ Татьяна Голикова дала поручение Роструду, Роспотребнадзору и Росздравнадзору проверить условия проживания в психоневрологических интернатах (ПНИ). По итогам этой проверки Роструд сообщил, что в ПНИ проживают около 156 тыс. граждан, в том числе почти 16 тыс. - в детских учреждениях для детей с инвалидностью. Около 71% проживающих в ПНИ лишены дееспособности, 24% от общего числа нуждаются в постоянном уходе, только 2% проживающих в интернатах для взрослых официально трудоустроены. Роспотребнадзор выявил нарушения в 80% ПНИ, а Росздравнадзор назвал несоблюдение порядка оказания медпомощи самым частым нарушением в интернатах для взрослых.

Теги
Топилин, Максим АнатольевичРоссияХабаровский крайДальний Восток
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