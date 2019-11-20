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Топилин: в РФ около 70% семей с детьми смогут получать дополнительные выплаты с 2020 года

Как сообщил глава Минтруда РФ, на федеральном уровне будет принято решение по расширению программы пособия на первого и второго ребенка

ХАБАРОВСК, 20 ноября. /ТАСС/. Охват мерами поддержки семей с маленькими детьми в РФ увеличится с 2020 года до 70% за счет изменений в выплатах пособий. Об этом сообщил журналистам глава Минтруда РФ Максим Топилин после совещания о соцбслуживании граждан с психическими расстройствами в Хабаровске в среду.

В октябре Топилин сообщал, что со следующего года на федеральном уровне будет принято решение по расширению программы пособия на первого и второго ребенка. Пособие будет выплачиваться не до полутора лет, как сейчас, а до трех лет. Также изменится планка вхождения в эту программу для семей - с 1,5 прожиточных минимумов увеличится до двух. На поддержку программы стимулирования рождаемости с 2020 года, говорил тогда министр, будет выделено почти 90 млрд рублей.

"Охват возможностью граждан получить пособие увеличится с 50% - сейчас половина семей получает это пособие. Будет около 70%", - сказал Топилин.

Он сообщил, что на выплату пособий на первого и второго ребенка семьям будет направлено около 100 млрд рублей. "Это действительно почти 100 млрд рублей на все регионы. Дальний Восток в этой программе будет участвовать. Я напомню - это чисто федеральные деньги", - сказал Топилин, добавив, что министерство рассчитывает на то, что в регионах уже проведена работа по информированию граждан. Этим правом можно будет воспользоваться с 1 января.

Теги
Топилин, Максим АнатольевичРоссия
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