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Власти Сочи сообщили о трехкратном росте числа туристов из Израиля в 2019 году

Общий пассажиропоток из Израиля в Сочи в этом году составил 110 тыс. человек

СОЧИ, 20 ноября. /ТАСС/. Сочи в 2019 году принял около 110 тыс. человек из Израиля, половина из которых приехали с целью туризма, что в три раза больше, чем в 2018 году, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"В этом году общий пассажиропоток из Израиля в Сочи составил 110 тысяч человек, из них порядка 52 тысяч приехали с целью туризма", - рассказали в пресс-службе, добавив, что в 2018 году пассажиропоток из Израиля в Сочи составил более 37 тысяч человек, в том числе 16 тысяч туристов.

Как сообщил ТАСС руководитель управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи Сергей Доморат, иностранцев привлекает доступность туристических услуг в России. "Помимо уникальных возможностей отдыха, лечения, развлечений, занятий экстремальными видами спорта, большого выбора средств размещения, иностранцев привлекает доступность этих услуг. Отдыхать в Сочи выгодно из-за разницы курса валют", - сказал он.

Доморат добавил, что важную роль играет и транспортная доступность. Перелет из Тель-Авива в Сочи занимает чуть больше двух часов, что дает возможность гостям приезжать не только на длительный срок, но и на короткий период в формате туров выходного дня. В частности, как рассказал ТАСС директор по развитию сочинской игорной зоны "Красная поляна" Дмитрий Анфиногенов, более половины приехавших в Сочи из Израиля туристов побывали в местном казино. За десять месяцев 2019 года игорную зону посетили более 66 тыс. жителей Израиля. При этом год назад посетивших казино туристов из Тель-Авива было значительно меньше - около 40 тыс. человек.

С начала 2019 года большой поток иностранных гостей в Сочи отмечен также из ОАЭ, Турции, Белоруссии, Армении, Латвии, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана, добавили в пресс-службе.

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РоссияИзраильКраснодарский край
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