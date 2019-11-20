Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

LA Times: в США продадут советскую подлодку, являющуюся туристическим аттракционом

Сумма сделки не разглашается

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Подводная лодка, которая была построена в СССР и в течение многих лет находится у пристани в городе Лонг-Бич (штат Калифорния) в качестве туристического аттракциона, будет продана анонимному покупателю. Об этом сообщила во вторник газета Los Angeles Times.

Как отмечает издание, речь идет о подлодке проекта 641 ("Фокстрот" по классификации НАТО), которую сейчас называют "Скорпион". Она была построена около 48 лет назад и в течение почти 20 лет считается туристическим аттракционом. С 2015 года субмарина закрыта для посетителей из-за того, что обветшала.

Издание отмечает, что подлодка в настоящее время принадлежит калифорнийской компании NewCo. Она сдает ее в аренду фирме Urban Commons. По словам представителей данных компаний, достигнута предварительная договоренность о продаже субмарины, кому именно, не уточняется. Сумма сделки также не разглашается.

Планируется, что после продажи подлодку переместят в другое место. Ожидается, что это произойдет к маю 2020 года. В районе пристани будет построен развлекательный комплекс. В 2016 году NewCo подала судебный иск к другой компании, которая арендовала субмарину до Urban Commons. NewCo обвиняла прежних арендаторов в том, что они не уделяли достаточного внимания ремонту подлодки, компания требовала выплаты примерно $10 млн.

Издание не уточняет, как NewCo стала владельцем субмарины.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Власти Приморья ограничили охоту на копытных в связи с эпидемией АЧС
Ограничение будет действовать до 15 января 2020 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС