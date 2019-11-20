Пилоты аварийно севшего А321 в Подмосковье получат звезды Героев России в Кремле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Пилоты самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, совершившие 15 августа аварийную посадку на кукурузное поле неподалеку от аэропорта Жуковский, получат награды - звезды Героев России - в Кремле. Награждение состоится 21 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании в среду.

"Звезду Героев России получат пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин. Награждение состоится в Кремле 21 ноября", - сказали в пресс-службе, уточнив, что 20 ноября пилотам вручат ордена Мужества.

16 августа президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам самолета "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье.

Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок. В результате происшествия пострадали 76 человек, 19 из которых - дети. Одна женщина была госпитализирована.

Дамир Юсупов вернулся к полетам в конце сентября, он уже совершил более 30 рейсов. Второй пилот Георгий Мурзин на данный момент продолжает лечение, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика. Коммерческий директор авиаперевозчика Кирилл Скуратов 16 августа сообщал, что второй пилот в результате аварийной посадки попал в больницу с ушибами груди. Позднее стало известно, что он получает амбулаторное лечение.