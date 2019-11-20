В Дагестане СК проводит проверку после публикации видео, на котором учитель бьет ученика

МАХАЧКАЛА, 20 ноября. /ТАСС/. Следствие в Дагестане проводит проверку после публикации в сети видео, на котором учитель сельской школы наносит побои ученику младших классов, сообщили журналистам в пресс-службе республиканского управления СК России.

"Накануне в социальной сети Instagram распространена информация о некорректном обращении педагогического работника общеобразовательной школы селения Губден Карабудахкентского района республики с несовершеннолетним учеником. Из видео усматривается, что учитель данной школы наносит побои ученику младших классов. По данному факту следственными органами инициирована процессуальная проверка", - сообщил представитель пресс-службы.

По его словам, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.