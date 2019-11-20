ВЦИОМ: большинство россиян считают себя счастливыми

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Большинство опрошенных россиян (81%) в разной степени ощущают себя счастливыми. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные в среду Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным опроса, индекс счастья в ноябре 2019 года составил 64 пункта (п.), что на 7 п. ниже по сравнению с ноябрем прошлого года. В то время как индекс социального счастья, показывающий, насколько счастливыми кажутся россиянам окружающие, не изменился с прошлого года и остался на уровне 54 п.

Среди причин, по которым респонденты чувствуют себя счастливыми, лидирует наличие семьи (29%). Кроме того, россияне считают важным для счастья здоровье и жизнь - свои и близких (22%), наличие хорошей работы (13%) и детей (12%), общую удовлетворенность жизнью (12%), хорошее материальное состояние (8%), наличие жилищных условий (7%), присутствие чувства стабильности и спокойствия (6%), благополучие в личной жизни (5%).

Треть россиян (31%) уверены, что их окружают счастливые люди, половина опрошенных (48%) видят примерно одинаковое количество счастливых и несчастливых знакомых в своем окружении, еще 17% считают, что рядом с ним больше несчастливых людей.

В то же время несчастными себя чувствуют 17% опрошенных. По мнению россиян, основными причинами стали материальные трудности (15%), неудовлетворенность положением дел в стране (10%), проблемы со здоровьем (5%) или низкий уровень и задержку зарплаты (5%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 15 ноября 2019 года методом телефонного интервью среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.