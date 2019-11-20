В Роструде назвали способ продлить новогодние каникулы

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Новогодние каникулы можно продлить, прибавив к ним отпускные дни в январе, рассказали журналистам в среду в пресс-службе Роструда.

"Отпуска предоставляются работникам в любое время в течение всего года (в том числе начиная с 9 января) в порядке очереди, устанавливаемой графиком отпусков, либо по соглашению сторон, если это касается работников осуществляющих трудовую деятельность у работодателя - физического лица", - пояснили в Роструде.

В ведомстве напомнили, что право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у одного работодателя, однако по соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.

За второй и последующие годы работы отпуск предоставляется в соответствии с очередностью предоставляемых ежегодных отпусков, которая должна быть утверждена не позднее чем за две недели до наступления календарного года. Работник должен быть извещен об отпуске за две недели до его начала под роспись.

В Роструде напомнили, что новогодние каникулы в 2020 году продлятся с 1 по 8 января, 31 декабря 2019 года будет рабочим днем.