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Живущую в актовом зале общежития семью из семи человек разместят в соцучреждении КБР

Специально созданная комиссия проведет всестороннее разбирательство в связи с возникшей ситуацией

НАЛЬЧИК, 20 ноября. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарской Республики (КБР) Казбек Коков поручил уполномоченному при главе КБР по правам ребенка взять на контроль ситуацию с проживанием женщины и шести детей в ненадлежащих условиях в общежитии города Прохладного. Принято решение о временном размещении семьи в одном из соцучреждений, сообщили в среду журналистам в пресс-службе главы и правительства региона.

Ранее в пресс-службе республиканского следственного управления СК России сообщили, что следователи организовали проверку в связи с появлением информации о женщине с шестью детьми, которые проживают в актовом зале заводского общежития.

"Глава региона проинформирован о сложившейся ситуации. Специально созданной комиссии поручено провести всестороннее разбирательство. Уполномоченному при главе КБР по правам ребенка дано поручение взять на контроль реализацию мер по защите прав и интересов детей заинтересованными органами", - сказали в пресс-службе.

Как отмечается, в настоящее время принято решение о временном размещении семьи в одном из социальных учреждений республики.

Теги
РоссияКабардино-БалкарияКоков, Казбек Валерьевич
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