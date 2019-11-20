В Благовещенске закрыли главный корпус колледжа, в котором произошла стрельба

ТАСС, 20 ноября. Главный корпус Амурского колледжа строительства и ЖКХ в Благовещенске, где 14 ноября студент устроил стрельбу, закрыли до конца года. Занятия перенесли в другие корпуса учебного заведения, сообщила в среду пресс-служба регионального Минобразования.

Студент колледжа 14 ноября открыл стрельбу в учебном заведении. Один подросток был убит, трое госпитализированы, стрелок покончил с собой. Во вторник занятия в колледже возобновили, тогда же стало известно об увольнении его директора.

"В связи с тем, что до конца года учебный корпус по улице Красноармейская, 155 из учебного процесса выведен, занятия проходят во втором отделении по улице Амурская, 97. Трагические события повлияли и на учебный план: для скорейшей нормализации учебного процесса сдача курсовых работ перенесена на следующий семестр", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве также добавили, что охрану учебного заведения передали Росгвардии.

"Начато заключение договоров на оказание услуг физической охраны с ФГУП "Охрана" Росгвардии. Это уже сделали Амурский колледж строительства и ЖКХ и Амурский педагогический колледж", - сказали в пресс-службе.

По информации министерства, для усиления безопасности в учебных заведениях Амурской области закупают средства охраны. Так, Амурский аграрный колледж и Амурский многофункциональный центр профессиональный квалификаций уже закупили металлоискатели. "В колледжах, подведомственных министерству образования и науки Амурской области, насчитывается 16 металлоискателей. Руководство учреждений обозначило потребность еще в 58 таких приборах", - добавили в пресс-службе.

Колледжи также определяют свои потребности в дополнительных турникетах, "тревожных кнопках", камерах видеонаблюдения и прочем оборудовании. Губернатор Василий Орлов поручил в кратчайшие сроки доложить о результатах этой ревизии и необходимых финансовых средствах, выплата которых будет предусмотрена из резервного фонда региона.