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Аварийные и обгоревшие дома снесут в семи округах Архангельска до 15 декабря

По данным администрации, уже более 100 деревянных домов в городе снесены или находятся в стадии демонтажа за счет предпринимателей

АРХАНГЕЛЬСК, 20 ноября. /ТАСС/. Аварийные и обгоревшие многоквартирные дома снесут в семи округах Архангельска до 15 декабря, всего под снос попадает 34 дома, сообщается в среду на сайте администрации Архангельска.

"Администрация города провела два аукциона на выполнение работ по разборке многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. Подрядчикам предстоит до 15 декабря зачистить территории от остатков жилых домов, пострадавших от пожаров, либо разобранных неустановленными лицами, согласно адресным перечням", - говорится в сообщении.

Под снос попадают шесть домов в Ломоносовском, Октябрьском округах, Майской горке, а также 19 домов в Соломбале и Исакогорском, Маймаксанском, Северном округах. Из бюджета на эти цели выделено 4,5 млн рублей. Еще 9 домов в этом году будут снесены на основании прямых контрактов.

По данным администрации, уже более 100 деревянных домов в городе снесены или находятся в стадии демонтажа за счет предпринимателей, которые используют строительные остатки для собственных нужд.

Теги
РоссияАрхангельская область
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