Горячее водоснабжение восстановили после аварии в Пензе, где автомобиль провалился в яму

ПЕНЗА, 20 ноября. /ТАСС/. Горячее водоснабжение восстановлено в районе Пензы, где из-за аварии на трубопроводе автомобиль LADA Largus провалился в яму с кипятком, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Мордовского филиала компании "Т Плюс", которой принадлежат теплосети.

В результате аварии было отключено горячее водоснабжение в 67 многоквартирных домах, трех школах и трех детских садах. в районе улицы Аустрина, расположенном в удалении от центра города. Здесь находятся промышленные базы, магазины, автосервисы и жилые кварталы.

"Горячее водоснабжение полностью восстановлено", - отметила собеседница агентства.

Утром во вторник на стоянке возле магазина на улице Аустрина в Пензе легковой автомобиль провалился в яму с кипятком, погибли двое мужчин. По данным компании "Т Плюс", провал почвы произошел из-за подмыва грунта горячей водой.