{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Партнерский материал

Ирина Груничева: "Внедрение STEM в российских школах - вопрос времени"

Научно-практическая конференция для педагогов "Территория STEM 2019" в третий раз прошла в Москве. Среди организаторов - образовательная платформа "Стемфорд", АНО "еНано", АО "Технопарк Слава", Фонд инфраструктурных и образовательных программ Группы "Роснано". О перспективах STEM-образования в России рассказала руководитель проекта "Стемфорд" Ирина Груничева
Описание
© АНО "еНано"

– Проекту "Стемфорд" в январе 2020 года исполнится четыре года. Какие результаты были достигнуты за это время?

– За четыре года к участию в проекте "Стемфорд" подключились около 600 образовательных организаций, а на платформе зарегистрировались более 11 тыс. пользователей. В начале 2016 года у АНО "еНано" и ФИОП (Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы "Роснано" - прим. ТАСС) накопилось достаточно профильных тем и экспертов, готовых стать авторами контента для детского проекта. Кроме того, к 2016 году завершилась очередная волна компьютеризации школ России. Для нашего проекта это стало возможностью подготовить контент по высоким технологиям и предложить его системе школьного образования.

Ценность "Стемфорда" - в уникальном цифровом контенте от ведущих ученых и представителей бизнеса, доступном школьникам на всей территории России, где есть интернет. Если у школьников есть мотивация, интерес к современным технологиям и доступ к интернету, любой из них может воспользоваться нашими образовательными ресурсами, независимо от места жительства.

Создавая проект, мы не хотели ограничиваться пределами России. И в 2019 году благодаря гранту от Федерального агентства по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), полученному в рамках реализации проекта "Основы высоких технологий и развитие цифровой грамотности: тиражирование лучших практик использования электронных образовательных ресурсов, разработанных в рамках проекта "Стемфорд" в русских школах за рубежом", использование платформы стало возможным и за границей. "Стемфорд" стал доступен в Киргизской республике, в республиках Казахстан, Таджикистан, Абхазия и даже в Испании. Мы начали тиражировать лучшие практики по созданию контента в сфере высоких технологий и предлагаем изучение этого контента в дистанционном и смешанном форматах.

– Какие образовательные форматы представлены на платформе? Какие новые форматы появятся в ближайшее время?

– Сердце платформы - это электронные курсы в области науки и высоких технологий. Когда основная тема курса обозначена, вокруг него выстраивается цепочка образовательных продуктов той же тематики. Например, короткие видео "Просто о нано", вебинары "Ключ в наномиры". Недавно мы начали развивать формат студии с экспертом - ученым и представителем инновационной компании, - чтобы ребята могли не только дистанционно участвовать в вебинарах, но и физически присутствовать в одном помещении со спикером и лично задавать ему вопросы. Первую такую студию мы провели в октябре этого года в Ярославле.

Новый формат - дистанционный эксперимент, выполняемый профессионалами на сложном лабораторном оборудовании и транслируемый онлайн на сайте "Стемфорда". Ребенок может записаться на дистанционную сессию, заранее прочитать об эксперименте, оборудовании и операциях, которые с помощью него можно сделать. Затем в режиме реального времени он смотрит, как ученый или представитель высокотехнологичной компании выполняет этот эксперимент в лаборатории: как идет работа с приборами, проводятся измерения, какие собираются результаты. В конце ребенок проходит тест на получение электронного сертификата - как и в любом другом типе наших образовательных ресурсов.

Образовательные траектории, то есть треки, включающие в себя наборы ресурсов по определенной теме и изучаемые в строгой последовательности, - еще один новый формат. Сейчас проходит обучение пилотной группы по первому треку "Новые материалы в строительстве". По итогам мы выдаем сертификат чуть более высокого, на наш взгляд, уровня, который делает ребенка мини-экспертом в том или ином вопросе.

– Кто еще, помимо учителей и школьников, может работать с образовательным контентом "Стемфорда"?

– Одна из целевых аудиторий "Стемфорда" - современные родители, которые ищут разные виды активностей для своего ребенка. Они хотят, чтобы дети попробовали себя и в танцах, и в спорте, и научились работать с таким цифровым контентом, как наш. В процессе знакомства с ресурсами "Стемфорда" ребенок узнает о новинках и профессиях в сфере высоких технологий. Мы будем рады, если в будущем он выберет одну из них благодаря нашей платформе. Поэтому мы понимаем, что просто выложить ресурсы на онлайн-платформу недостаточно. Ребенок пройдет курс про гибкую электронику и скажет: "Мне было интересно". А что дальше?

А дальше два варианта: либо сопровождать его через треки, предлагая длительную образовательную программу по теме, которая его заинтересовала, либо использовать отдельный ресурс, который мы сейчас создаем, - "Стемфорд Карьера". С помощью него мы расскажем о новых специальностях, которые появляются в сфере высоких технологий, поясним, почему они перспективны с позиции важных жизненных аспектов: уровня зарплаты и востребованности на рынке. Расскажем, куда поступить, чтобы стать дипломированным специалистом в этой области, обязательно будем публиковать интервью с практикующими специалистами. Запуск сайта "Стемфорд Карьера" намечен на январь 2020 года. Будем подавать информацию в первую очередь для детей, но при этом не забудем о родителях и учебных заведениях. Сейчас появляется достаточно много форматов с короткими учебными программами у технопарков, кванториумов. Мы бы хотели встроить наш контент в их программы, чтобы он приносил пользу.

О проекте "Стемфорд"

– Какую пользу могут извлечь из платформы педагоги и образовательные учреждения? Как можно наиболее эффективно включать электронный контент в образовательный процесс?

– Основная польза - в расширении контента образовательных программ, которые предлагаются школьникам. С помощью "Стемфорда" можно существенно обогатить образовательную программу школы, прежде всего - организацию исследовательской и проектной деятельности. Ребята смогут не просто познакомиться со сферой высоких технологий, а реально что-то сделать самостоятельно, чтобы лучше понять материал и погрузиться в тему.

Большая часть информации, содержащейся в наших цифровых ресурсах, не знакома и самим педагогам. Для них изучение этого контента - возможность расширить собственный профессиональный кругозор. Как показывает практика, педагоги с большим удовольствием проходят детские курсы.

Ресурсы "Стемфорда" можно органично вписать в программу дополнительного обучения школьников благодаря методическим материалам, которые прилагаются к каждому курсу. Для каждого из них готовятся методические паспорта, в которых указывается, насколько контент курса соотносится с образовательным стандартом, к какой предметной области он относится, на какой возраст рассчитан, в каких областях происходят пересечения со школьной программой, например, по химии или физике. В дополнение - некоторые указания, как этот курс можно использовать на уроке и во внеурочной деятельности.

Мы поддерживаем самостоятельное создание образовательных программ, организацию внеурочной деятельности, то есть готовых решений, которые можно тиражировать. Например, два года подряд мы проводим конкурс лучших практик: педагоги, активно работающие с нашим контентом, присылают свои материалы, а мы отбираем лучшие и публикуем на сайте. Такие материалы попадают в методическую копилку проекта.   

Чтобы развивать с помощью наших ресурсов горизонтальную карьеру учителя и мотивировать педагогов работать с нашим контентом, с 2019 года были введены три статуса для учителей. Первый - учитель-эксперт, педагог, принимающий участие в экспертизе авторских материалов, на основе которых потом создается контент; второй - учитель-практик, который активно работает на портале, регулярно участвует в проектах и конкурсах вместе с ребятами, и третий - учитель-разработчик.

В конце года мы подводим итоги, самые активные педагоги получают статусы, закрепляемые соответствующими сертификатами. Мы способствуем тому, чтобы достижения педагогов на платформе и сертификаты учитывались при аттестации. Учитель с одним из трех статусов может обратиться к нам за ходатайством, чтобы предоставить подтверждение в аттестационную комиссию. Поэтому работа с ресурсами "Стемфорда" может быть принята к сведению на профессиональных аттестационных испытаниях.

– Какое будущее у STEM-образования в современной школе? Как в этот формат вписываются продукты вашей платформы?

– Мы понимаем, что завтра STEM массово не придет во все школы и не станет частью образовательной программы. С другой стороны, если посмотреть на национальные проекты, то тенденция к созданию вокруг школ технопарков и кванториумов прослеживается очень четко.

Один из участников наших семинаров сказал, что за STEM-образованием будущее. Все ведущие образовательные системы мира двигаются от предметности к мета- и межпредметности. Фактически это означает, что не будет привычной системы образования, где химия отдельно, биология отдельно, физика тоже.

Если посмотреть на контент, который предлагается в "Стемфорде", то можно увидеть, что он весь межпредметный. Мы не можем взять отдельный курс и сказать, что он относится исключительно к физике или химии. Станет ли это завтра будущим сегодняшней школы, неизвестно, но по крайней мере такое движение во всем мире есть. Как быстро это движение подхватит наша система - вопрос открытый.

Мы должны понимать, что технологии никогда не стоят на месте и могут устаревать. Даже сейчас в "Стемфорде" уже есть курсы не про высокие технологии, а про нашу бытовую реальность. К примеру, в начале 2016 года курс про наносвет считался передовым и высокотехнологичным, а сегодня эта технология есть практически в каждом доме. Это нормально. Нужно развиваться дальше и развивать новые форматы.

Реклама на ТАСС
В Бурятии за дополнительными выплатами на детей обратились более 5 тыс. семей
Размер выплаты составляет около 11,3 тыс. рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС