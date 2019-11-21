Ирина Груничева: "Внедрение STEM в российских школах - вопрос времени"

– Проекту "Стемфорд" в январе 2020 года исполнится четыре года. Какие результаты были достигнуты за это время?
– За четыре года к участию в проекте "Стемфорд" подключились около 600 образовательных организаций, а на платформе зарегистрировались более 11 тыс. пользователей. В начале 2016 года у АНО "еНано" и ФИОП (Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы "Роснано" - прим. ТАСС) накопилось достаточно профильных тем и экспертов, готовых стать авторами контента для детского проекта. Кроме того, к 2016 году завершилась очередная волна компьютеризации школ России. Для нашего проекта это стало возможностью подготовить контент по высоким технологиям и предложить его системе школьного образования.
Ценность "Стемфорда" - в уникальном цифровом контенте от ведущих ученых и представителей бизнеса, доступном школьникам на всей территории России, где есть интернет. Если у школьников есть мотивация, интерес к современным технологиям и доступ к интернету, любой из них может воспользоваться нашими образовательными ресурсами, независимо от места жительства.
Создавая проект, мы не хотели ограничиваться пределами России. И в 2019 году благодаря гранту от Федерального агентства по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), полученному в рамках реализации проекта "Основы высоких технологий и развитие цифровой грамотности: тиражирование лучших практик использования электронных образовательных ресурсов, разработанных в рамках проекта "Стемфорд" в русских школах за рубежом", использование платформы стало возможным и за границей. "Стемфорд" стал доступен в Киргизской республике, в республиках Казахстан, Таджикистан, Абхазия и даже в Испании. Мы начали тиражировать лучшие практики по созданию контента в сфере высоких технологий и предлагаем изучение этого контента в дистанционном и смешанном форматах.
– Какие образовательные форматы представлены на платформе? Какие новые форматы появятся в ближайшее время?
– Сердце платформы - это электронные курсы в области науки и высоких технологий. Когда основная тема курса обозначена, вокруг него выстраивается цепочка образовательных продуктов той же тематики. Например, короткие видео "Просто о нано", вебинары "Ключ в наномиры". Недавно мы начали развивать формат студии с экспертом - ученым и представителем инновационной компании, - чтобы ребята могли не только дистанционно участвовать в вебинарах, но и физически присутствовать в одном помещении со спикером и лично задавать ему вопросы. Первую такую студию мы провели в октябре этого года в Ярославле.
Новый формат - дистанционный эксперимент, выполняемый профессионалами на сложном лабораторном оборудовании и транслируемый онлайн на сайте "Стемфорда". Ребенок может записаться на дистанционную сессию, заранее прочитать об эксперименте, оборудовании и операциях, которые с помощью него можно сделать. Затем в режиме реального времени он смотрит, как ученый или представитель высокотехнологичной компании выполняет этот эксперимент в лаборатории: как идет работа с приборами, проводятся измерения, какие собираются результаты. В конце ребенок проходит тест на получение электронного сертификата - как и в любом другом типе наших образовательных ресурсов.
Образовательные траектории, то есть треки, включающие в себя наборы ресурсов по определенной теме и изучаемые в строгой последовательности, - еще один новый формат. Сейчас проходит обучение пилотной группы по первому треку "Новые материалы в строительстве". По итогам мы выдаем сертификат чуть более высокого, на наш взгляд, уровня, который делает ребенка мини-экспертом в том или ином вопросе.
– Кто еще, помимо учителей и школьников, может работать с образовательным контентом "Стемфорда"?
– Одна из целевых аудиторий "Стемфорда" - современные родители, которые ищут разные виды активностей для своего ребенка. Они хотят, чтобы дети попробовали себя и в танцах, и в спорте, и научились работать с таким цифровым контентом, как наш. В процессе знакомства с ресурсами "Стемфорда" ребенок узнает о новинках и профессиях в сфере высоких технологий. Мы будем рады, если в будущем он выберет одну из них благодаря нашей платформе. Поэтому мы понимаем, что просто выложить ресурсы на онлайн-платформу недостаточно. Ребенок пройдет курс про гибкую электронику и скажет: "Мне было интересно". А что дальше?
А дальше два варианта: либо сопровождать его через треки, предлагая длительную образовательную программу по теме, которая его заинтересовала, либо использовать отдельный ресурс, который мы сейчас создаем, - "Стемфорд Карьера". С помощью него мы расскажем о новых специальностях, которые появляются в сфере высоких технологий, поясним, почему они перспективны с позиции важных жизненных аспектов: уровня зарплаты и востребованности на рынке. Расскажем, куда поступить, чтобы стать дипломированным специалистом в этой области, обязательно будем публиковать интервью с практикующими специалистами. Запуск сайта "Стемфорд Карьера" намечен на январь 2020 года. Будем подавать информацию в первую очередь для детей, но при этом не забудем о родителях и учебных заведениях. Сейчас появляется достаточно много форматов с короткими учебными программами у технопарков, кванториумов. Мы бы хотели встроить наш контент в их программы, чтобы он приносил пользу.
– Какую пользу могут извлечь из платформы педагоги и образовательные учреждения? Как можно наиболее эффективно включать электронный контент в образовательный процесс?
– Основная польза - в расширении контента образовательных программ, которые предлагаются школьникам. С помощью "Стемфорда" можно существенно обогатить образовательную программу школы, прежде всего - организацию исследовательской и проектной деятельности. Ребята смогут не просто познакомиться со сферой высоких технологий, а реально что-то сделать самостоятельно, чтобы лучше понять материал и погрузиться в тему.
Большая часть информации, содержащейся в наших цифровых ресурсах, не знакома и самим педагогам. Для них изучение этого контента - возможность расширить собственный профессиональный кругозор. Как показывает практика, педагоги с большим удовольствием проходят детские курсы.
Ресурсы "Стемфорда" можно органично вписать в программу дополнительного обучения школьников благодаря методическим материалам, которые прилагаются к каждому курсу. Для каждого из них готовятся методические паспорта, в которых указывается, насколько контент курса соотносится с образовательным стандартом, к какой предметной области он относится, на какой возраст рассчитан, в каких областях происходят пересечения со школьной программой, например, по химии или физике. В дополнение - некоторые указания, как этот курс можно использовать на уроке и во внеурочной деятельности.
Мы поддерживаем самостоятельное создание образовательных программ, организацию внеурочной деятельности, то есть готовых решений, которые можно тиражировать. Например, два года подряд мы проводим конкурс лучших практик: педагоги, активно работающие с нашим контентом, присылают свои материалы, а мы отбираем лучшие и публикуем на сайте. Такие материалы попадают в методическую копилку проекта.
Чтобы развивать с помощью наших ресурсов горизонтальную карьеру учителя и мотивировать педагогов работать с нашим контентом, с 2019 года были введены три статуса для учителей. Первый - учитель-эксперт, педагог, принимающий участие в экспертизе авторских материалов, на основе которых потом создается контент; второй - учитель-практик, который активно работает на портале, регулярно участвует в проектах и конкурсах вместе с ребятами, и третий - учитель-разработчик.
В конце года мы подводим итоги, самые активные педагоги получают статусы, закрепляемые соответствующими сертификатами. Мы способствуем тому, чтобы достижения педагогов на платформе и сертификаты учитывались при аттестации. Учитель с одним из трех статусов может обратиться к нам за ходатайством, чтобы предоставить подтверждение в аттестационную комиссию. Поэтому работа с ресурсами "Стемфорда" может быть принята к сведению на профессиональных аттестационных испытаниях.
– Какое будущее у STEM-образования в современной школе? Как в этот формат вписываются продукты вашей платформы?
– Мы понимаем, что завтра STEM массово не придет во все школы и не станет частью образовательной программы. С другой стороны, если посмотреть на национальные проекты, то тенденция к созданию вокруг школ технопарков и кванториумов прослеживается очень четко.
Один из участников наших семинаров сказал, что за STEM-образованием будущее. Все ведущие образовательные системы мира двигаются от предметности к мета- и межпредметности. Фактически это означает, что не будет привычной системы образования, где химия отдельно, биология отдельно, физика тоже.
Если посмотреть на контент, который предлагается в "Стемфорде", то можно увидеть, что он весь межпредметный. Мы не можем взять отдельный курс и сказать, что он относится исключительно к физике или химии. Станет ли это завтра будущим сегодняшней школы, неизвестно, но по крайней мере такое движение во всем мире есть. Как быстро это движение подхватит наша система - вопрос открытый.
Мы должны понимать, что технологии никогда не стоят на месте и могут устаревать. Даже сейчас в "Стемфорде" уже есть курсы не про высокие технологии, а про нашу бытовую реальность. К примеру, в начале 2016 года курс про наносвет считался передовым и высокотехнологичным, а сегодня эта технология есть практически в каждом доме. Это нормально. Нужно развиваться дальше и развивать новые форматы.