Ирина Груничева: "Внедрение STEM в российских школах - вопрос времени"

– Проекту "Стемфорд" в январе 2020 года исполнится четыре года. Какие результаты были достигнуты за это время?

– За четыре года к участию в проекте "Стемфорд" подключились около 600 образовательных организаций, а на платформе зарегистрировались более 11 тыс. пользователей. В начале 2016 года у АНО "еНано" и ФИОП (Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы "Роснано" - прим. ТАСС) накопилось достаточно профильных тем и экспертов, готовых стать авторами контента для детского проекта. Кроме того, к 2016 году завершилась очередная волна компьютеризации школ России. Для нашего проекта это стало возможностью подготовить контент по высоким технологиям и предложить его системе школьного образования.

Ценность "Стемфорда" - в уникальном цифровом контенте от ведущих ученых и представителей бизнеса, доступном школьникам на всей территории России, где есть интернет. Если у школьников есть мотивация, интерес к современным технологиям и доступ к интернету, любой из них может воспользоваться нашими образовательными ресурсами, независимо от места жительства.

Создавая проект, мы не хотели ограничиваться пределами России. И в 2019 году благодаря гранту от Федерального агентства по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), полученному в рамках реализации проекта "Основы высоких технологий и развитие цифровой грамотности: тиражирование лучших практик использования электронных образовательных ресурсов, разработанных в рамках проекта "Стемфорд" в русских школах за рубежом", использование платформы стало возможным и за границей. "Стемфорд" стал доступен в Киргизской республике, в республиках Казахстан, Таджикистан, Абхазия и даже в Испании. Мы начали тиражировать лучшие практики по созданию контента в сфере высоких технологий и предлагаем изучение этого контента в дистанционном и смешанном форматах.

– Какие образовательные форматы представлены на платформе? Какие новые форматы появятся в ближайшее время?

– Сердце платформы - это электронные курсы в области науки и высоких технологий. Когда основная тема курса обозначена, вокруг него выстраивается цепочка образовательных продуктов той же тематики. Например, короткие видео "Просто о нано", вебинары "Ключ в наномиры". Недавно мы начали развивать формат студии с экспертом - ученым и представителем инновационной компании, - чтобы ребята могли не только дистанционно участвовать в вебинарах, но и физически присутствовать в одном помещении со спикером и лично задавать ему вопросы. Первую такую студию мы провели в октябре этого года в Ярославле.

Новый формат - дистанционный эксперимент, выполняемый профессионалами на сложном лабораторном оборудовании и транслируемый онлайн на сайте "Стемфорда". Ребенок может записаться на дистанционную сессию, заранее прочитать об эксперименте, оборудовании и операциях, которые с помощью него можно сделать. Затем в режиме реального времени он смотрит, как ученый или представитель высокотехнологичной компании выполняет этот эксперимент в лаборатории: как идет работа с приборами, проводятся измерения, какие собираются результаты. В конце ребенок проходит тест на получение электронного сертификата - как и в любом другом типе наших образовательных ресурсов.

Образовательные траектории, то есть треки, включающие в себя наборы ресурсов по определенной теме и изучаемые в строгой последовательности, - еще один новый формат. Сейчас проходит обучение пилотной группы по первому треку "Новые материалы в строительстве". По итогам мы выдаем сертификат чуть более высокого, на наш взгляд, уровня, который делает ребенка мини-экспертом в том или ином вопросе.

– Кто еще, помимо учителей и школьников, может работать с образовательным контентом "Стемфорда"?

– Одна из целевых аудиторий "Стемфорда" - современные родители, которые ищут разные виды активностей для своего ребенка. Они хотят, чтобы дети попробовали себя и в танцах, и в спорте, и научились работать с таким цифровым контентом, как наш. В процессе знакомства с ресурсами "Стемфорда" ребенок узнает о новинках и профессиях в сфере высоких технологий. Мы будем рады, если в будущем он выберет одну из них благодаря нашей платформе. Поэтому мы понимаем, что просто выложить ресурсы на онлайн-платформу недостаточно. Ребенок пройдет курс про гибкую электронику и скажет: "Мне было интересно". А что дальше?

А дальше два варианта: либо сопровождать его через треки, предлагая длительную образовательную программу по теме, которая его заинтересовала, либо использовать отдельный ресурс, который мы сейчас создаем, - "Стемфорд Карьера". С помощью него мы расскажем о новых специальностях, которые появляются в сфере высоких технологий, поясним, почему они перспективны с позиции важных жизненных аспектов: уровня зарплаты и востребованности на рынке. Расскажем, куда поступить, чтобы стать дипломированным специалистом в этой области, обязательно будем публиковать интервью с практикующими специалистами. Запуск сайта "Стемфорд Карьера" намечен на январь 2020 года. Будем подавать информацию в первую очередь для детей, но при этом не забудем о родителях и учебных заведениях. Сейчас появляется достаточно много форматов с короткими учебными программами у технопарков, кванториумов. Мы бы хотели встроить наш контент в их программы, чтобы он приносил пользу.