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Комитет Госдумы не поддержал проект КПРФ об обращении к Путину по вопросу смертной казни

Согласно заключению, документ "не имеет правового предмета для обсуждения"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству на заседании в среду отказался поддержать внесенный депутатами фракции КПРФ проект обращения нижней палаты к президенту РФ Владимиру Путину, в котором они предлагают главе государства принять меры для возвращения в стране смертной казни.

"Я предлагаю отклонить", - сказал на заседании глава комитета Павел Крашенинников.

Согласно заключению комитета, "проект постановления не имеет правового предмета для обсуждения". Комитет напоминает, что подписание в 1997 году Россией протокола 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни обязывает РФ "воздержаться от любых действий, которые лишали бы договор его объекта и цели", как это обозначено в Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года.

Проект обращения был внесен в Госдуму 25 октября группой депутатов во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. По мнению коммунистов, "в условиях роста рецидивной преступности и усиления террористических угроз должны быть устранены препятствия для вынесения и исполнения приговоров, назначающих наказание в виде смертной казни".

Вступив в феврале 1996 года в Совет Европы, Россия обязалась прекратить исполнение смертных приговоров и принять закон об отмене высшей меры наказания. Первые шаги по выполнению этих обязательств были сделаны в том же году: в мае президент РФ Борис Ельцин подписал указ о поэтапном сокращении применения смертной казни, а в августе был введен мораторий на исполнение смертных приговоров. Последний преступник был казнен в России 2 сентября 1996 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЗюганов, Геннадий АндреевичРоссияЕльцин, Борис НиколаевичКрашенинников, Павел ВладимировичКПРФ
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