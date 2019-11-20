Аэропорт Краснодар начал принимать авиарейсы после задержек из-за тумана

КРАСНОДАР, 20 ноября. /ТАСС/. Международный аэропорт Краснодар начал принимать авиарейсы на посадку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиаузла.

Ранее сообщалось, что туман стал причиной задержки 11 авиарейсов в международном аэропорту Краснодара. Три воздушных судна, следующих в Краснодар, были перенаправлены на запасные аэродромы в Ростова-на-Дону и Сочи.

"Снята процедура ограниченной видимости. Аэропорт приступил к обслуживанию рейсов на прибытие и вылет", - сообщил собеседник агентства

По уточненным данным, на вылет задержаны 12 рейсов: семь рейсов в Москву - авиакомпаний "Аэрофлот", "Победа", "Россия", S7 Airlines и Utair. Также изменено время вылета рейсов в Белград авиакомпании Air Serbia, Екатеринбург авиакомпании "Победа", Минск авиакомпании Belavia, Тель-Авив авиакомпании "Уральские авиалинии" и Уфу авиакомпании "КрасАвиа". Пять воздушных судов, следующих в Краснодар, были перенаправлены на запасные аэродромы в Ростов-на-Дону и Сочи.