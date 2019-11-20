Путин направил приветствие участникам заседания глав налоговых служб СНГ

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам XXVI заседания Координационного совета руководителей налоговых служб государств - участников Содружества Независимых Государств (КСРНС), отметив влияние совета на экономический рост стран-участниц. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"От тесного взаимодействия налоговых служб государств - участников СНГ, обмена наработанным опытом и лучшими практиками во многом зависит формирование благоприятного предпринимательского климата, создание комфортных условий для привлечения серьезных инвестиций на пространстве Содружества", - говорится в приветствии.

Глава государства назвал совет важным институтом обеспечения экономического роста и социального развития государств - участников СНГ. "Совет зарекомендовал себя в качестве востребованной площадки для обсуждения широкого круга проблем, связанных с совершенствованием налогового законодательства и администрирования, анализом результатов работы налоговых систем и эффективности фискальной политики", - добавил президент.

КСРНС создан в соответствии с решением Совета глав правительств СНГ от 31 мая 2001 года в целях обеспечения благоприятных условий для координации действий налоговых служб государств - участников СНГ.