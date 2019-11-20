Команды из 20 вузов России примут участие педагогическом хакатоне в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 20 ноября. /ТАСС/. Всероссийский педагогический хакатон "Учителя будущего" соберет в Грозном 20 команд вузов из разных регионов России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Чеченского государственного педагогического университета (ЧГПИ).

"С 21-24 ноября 2019 года площадке Чеченского государственного педагогического университета пройдет II Всероссийский педагогический хакатон "Учителя будущего". В очном этапе хакатона примут участие 20 команд вузов из различных регионов страны, прошедшие отборочный этап. Запланирована образовательная программа для участников, включая вводные лекции от ведущих экспертов в области образования. Также в рамках хакатона состоится интенсив, направленный на выработку решений-кейсов по направлениям Национального проекта "Образование" и ключевым трендам, определяющим будущее системы образования", - отметили в пресс-службе.

В финале хакатона состоится презентация разработок команд-участников с экспертной оценкой и определением ТОП-листа лучших разработок. "Экспертами приглашены ведущие специалисты в сфере образования, разработчики федеральных государственных образовательных стандартов и уникальных образовательных практик, а также представители федеральных организаций, занимающиеся стратегическими разработками, кадровыми проектами, программами и конкурсами по выявлению лучших преподавателей", - добавили в пресс-службе.

Педагогический хакатон "Учителя будущего" проводится с 2018 года при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.