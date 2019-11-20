Россия и Бахрейн ускорят работу над соглашением об отмене виз

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Россия и Бахрейн заинтересованы в развитии туристических обменов и намерены ускорить выработку соглашения о взаимном отказе от визовых требований. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с бахрейнским коллегой Халедом бен Ахмедом Аль Халифой.

"Мы отметили существенный - на треть - рост туристических обменов в период завершившегося сезона, - сказал глава российского дипведомства. - Условились укреплять нашу договорно-правовую базу. Есть целый ряд соглашений, которые находятся на завершающей стадии согласования, и сегодня мы подтвердили, что ускорим работу над соглашением об отказе от визовых требований для наших граждан".