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Россия и Бахрейн ускорят работу над соглашением об отмене виз

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, стороны также отметили существенный рост туристических обменов в период завершившегося сезона

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Россия и Бахрейн заинтересованы в развитии туристических обменов и намерены ускорить выработку соглашения о взаимном отказе от визовых требований. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с бахрейнским коллегой Халедом бен Ахмедом Аль Халифой.

"Мы отметили существенный - на треть - рост туристических обменов в период завершившегося сезона, - сказал глава российского дипведомства. - Условились укреплять нашу договорно-правовую базу. Есть целый ряд соглашений, которые находятся на завершающей стадии согласования, и сегодня мы подтвердили, что ускорим работу над соглашением об отказе от визовых требований для наших граждан".

Теги
БахрейнРоссия
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