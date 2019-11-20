СПЧ просит главу Минздрава разобраться в ситуации, сложившейся в Центре здоровья детей

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) направил письмо главе Минздрава России Веронике Скворцовой с просьбой обратить внимание на ситуацию, сложившуюся в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей Минздрава России.

Ранее газета "Коммерсантъ" написала о закрытии в центре программы трансплантации почки у детей, которая была запущена в феврале. В пресс-службе центра эту информацию опровергли. Издание утверждало, что руководство организации также решило уволить руководивших проектом Михаила Каабака и Надежду Бабенко.

"Совет просит вас, уважаемая Вероника Игоревна, обратить личное внимание на сложившуюся ситуацию с тем, чтобы все дети, нуждающиеся в проведении операции по пересадке почки, получили своевременную и качественную медицинскую помощь", - говорится в письме председателя СПЧ Валерия Фадеева. В письме он также просит рассмотреть обращение в "кратчайшие сроки" и уведомить Совет о "принятых решениях".

Кроме того, на сайте СПЧ отмечается, что Совет "глубоко обеспокоен тем, что в настоящее время операции по пересадке почки ожидает 75 детей, а в связи с произошедшим некоторых отправляют домой или в другие медицинские учреждения". По мнению членов СПЧ, сложившаяся ситуация "нарушает права детей" на охрану здоровья и медицинскую помощь, гарантированные ст. 41 Конституции РФ.

Пресс-служба Минздрава РФ заверила в понедельник, что все дети, которым будет необходимо провести операцию по трансплантации почки или печени, получат помощь врачей в полном объеме.