В Петербурге полиция провела масштабный рейд по поиску мигрантов на рынке и овощебазе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Более 180 иностранцев доставили в отделения полиции в Санкт-Петербурге после масштабного рейда по соблюдению миграционного законодательства на овощебазе и рынке во Фрунзенском районе города. Как сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области, у торговцев также изъяли 6 тонн стеклоомывателя и 200 литров алкоголя, которые продавались нелегально.

"Проверке подверглись овощебаза на Софийской улице и оптовый рынок на улице Салова. Всего в ходе рейда проверено 415 работников указанных объектов, иностранных граждан, из них 185 граждан доставлены в отделы полиции для привлечения к административной ответственности за нарушение иностранным гражданином режима пребывания в России. Решается вопрос о принудительном выдворении за пределы России ряда правонарушителей", - сообщили в полиции.

Кроме того, полицейские выявили факты незаконного занятия участка на рынке, торговли без регистрации в качестве предпринимателя, продажи запрещенных товаров и другие правонарушения. Полицейские составили 11 протоколов на нарушителей.

Также были обнаружены крупные партии незаконного алкоголя и незамерзающей жидкости для мойки автомобильных стекол. В рейде также приняли участие сотрудники ГИБДД, которые выявили факты эксплуатации на объектах неисправного транспорта и езды без ОСАГО.

Овощебаза на Софийской улице и рынок на улице Салова являются одними из крупнейших в Петербурге. Летом этого года на рынке произошла массовая драка между мигрантами из-за спора за место для торговли. В ходе драки было применено травматическое оружие, несколько участников инцидента были доставлены в больницу.