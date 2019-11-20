ВЦИОМ займется разработкой роботов для опросов населения

КЕМЕРОВО, 20 ноября. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) разрабатывает роботов, которые будут использоваться для проведения массовых телефонных опросов населения. Об этом в среду рассказал гендиректор организации Валерий Федоров на встрече с кемеровскими студентами.

"Если речь идет о массовых [телефонных] опросах, то там, где можно, мы должны стараться заменить интервьюера роботом. Такой робот у нас уже есть, но пока его искусственный интеллект (ИИ) слабый. Мы ставим задачу сделать его умнее и хитрее", - сказал Федоров.

Он отметил, что основная проблема в использовании робота-программы заключается в том, что люди быстро понимают, что на другой линии провода робот, и бросают трубку. "Поэтому сейчас он пока может решать ограниченные задачи - очень короткие анкеты по три-пять главных вопросов, пока человек не понял, что с ним говорит робот человеческим голосом", - отметил гендиректор ВЦИОМ.

По его словам, улучшение ИИ позволит расширить анкеты. "Мы ставим задачу сделать его человекоподобнее, то есть чтобы человек на том конце провода потратил больше времени на распознавание, что перед ним робот", - подытожил Федоров.