Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СевГУ планирует в 2020 году открыть представительство в Сирии

Основной функцией представительства будет набор сирийских студентов

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Севастопольский государственный университет (СевГУ) планирует в начале 2020 года открыть представительство в Сирии, сообщил журналистам директор Центра морских исследований и технологий СевГУ кандидат исторических наук Дмитрий Татарков.

Ранее в ноябре ректор СевГУ Владимир Нечаев сообщал ТАСС, что дирекция древностей и музеев Сирии предложила ученым вуза расширить зону подводных археологических исследований и изучить реки Тигр и Евфрат, где с древних времен было развито судоходство. С дирекцией древностей и музеев министерства культуры Сирии заключен договор о создании постоянно действующей Сирийско-российской археологической миссии.

"Основная функция представительства осуществления набора сирийских студентов, которые будут проходить обучение на базе СевГУ здесь в Крыму. У нас есть понимание, что дирекция древностей заинтересована в подготовке специалистов по магистерским программам. Сейчас все находится в стадии подбора помещений и персонала. Думаю, что в начале январе 2020 года будет торжественно открыто представительство в Тартусе", - сообщил Татарков.

Он также сообщил, что также достигнута договоренность с сирийской стороной о расширении спектра востребованных не только магистерских, но и программ балакавриата и специалитета. "Сирийская сторона в них заинтересована. Надеемся, что студенты из Алеппо и Латакии приедут на нашу магистерскую программу по морской археологии", - сказал он.

СевГУ образован на базе восьми существовавших в городе вузов 8 октября 2014 года - после того, как Крым воссоединился с РФ. В настоящее время в составе вуза 12 институтов и Морской колледж, здесь обучаются 11 тыс. студентов, ведутся научные исследования.

При университете создан Центр морских исследований и технологий, современное оснащение которого дает возможность проводить высококлассные подводные исследования. СевГУ первым в стране начал обучение студентов в специализированной магистратуре по подводной археологии.

Теги
РоссияКрым
Реклама на ТАСС
Ставропольский экспертно-аналитический центр "Юг" проведет первую встречу в начале декабря
При участии региональных и федеральных экспертов планируется обсудить ключевые направления и проблематику Юга России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС