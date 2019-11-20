СевГУ планирует в 2020 году открыть представительство в Сирии

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Севастопольский государственный университет (СевГУ) планирует в начале 2020 года открыть представительство в Сирии, сообщил журналистам директор Центра морских исследований и технологий СевГУ кандидат исторических наук Дмитрий Татарков.

Ранее в ноябре ректор СевГУ Владимир Нечаев сообщал ТАСС, что дирекция древностей и музеев Сирии предложила ученым вуза расширить зону подводных археологических исследований и изучить реки Тигр и Евфрат, где с древних времен было развито судоходство. С дирекцией древностей и музеев министерства культуры Сирии заключен договор о создании постоянно действующей Сирийско-российской археологической миссии.

"Основная функция представительства осуществления набора сирийских студентов, которые будут проходить обучение на базе СевГУ здесь в Крыму. У нас есть понимание, что дирекция древностей заинтересована в подготовке специалистов по магистерским программам. Сейчас все находится в стадии подбора помещений и персонала. Думаю, что в начале январе 2020 года будет торжественно открыто представительство в Тартусе", - сообщил Татарков.

Он также сообщил, что также достигнута договоренность с сирийской стороной о расширении спектра востребованных не только магистерских, но и программ балакавриата и специалитета. "Сирийская сторона в них заинтересована. Надеемся, что студенты из Алеппо и Латакии приедут на нашу магистерскую программу по морской археологии", - сказал он.

СевГУ образован на базе восьми существовавших в городе вузов 8 октября 2014 года - после того, как Крым воссоединился с РФ. В настоящее время в составе вуза 12 институтов и Морской колледж, здесь обучаются 11 тыс. студентов, ведутся научные исследования.

При университете создан Центр морских исследований и технологий, современное оснащение которого дает возможность проводить высококлассные подводные исследования. СевГУ первым в стране начал обучение студентов в специализированной магистратуре по подводной археологии.