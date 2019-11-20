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Папа Римский получил от ТАСС уникальное фото православного собора

На снимке, сделанном во Владимирской области, изображены колокольня Всех Святых и собор Боголюбской иконы Божией Матери

БАНГКОК, 20 ноября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Папа Римский Франциск получил от агентства ТАСС уникальный фотоснимок из его архива. Символический дар был передан в среду по пути в Таиланд, где понтифик начинает свой апостольский визит.

Как передает корреспондент ТАСС, обмен подарками стал доброй традицией во время папских поездок. 82-летний Франциск неизменно выходит после взлета в салон к журналистам и приветствует каждого в отдельности. За много лет с некоторыми у него сложились более близкие отношения. Так, корреспонденту ТАСС он сказал, что помнит возглавлявшего представительство агентства в Италии Алексея Букалова (1940-2018), который с 2001 года входил папский пресс-пул и сопровождал в поездках двух предшественников Франциска - Иоанна Павла II (1920-2005) и Бенедикта XVI.

На снимке, сделанном во Владимирской области, изображены колокольня Всех Святых и собор Боголюбской иконы Божией Матери (автор Дмитрий Серебряков), снятые на заре с высоты птичьего полета. Папа Римский всегда отмечает близость православной и католической церквей, а также неоднократно выражал желание посетить Россию.

В ходе визита в Бангкок, который приурочен к 350-летнему юбилею апостольской миссии в Таиланде, папа Франциск встретится с королем, представителями руководства, верховным патриархом буддистов, а также католическим духовенством и 18 лидерами христианских и прочих конфессий. Центральной темой в Японии, где понтифик посетит Хиросиму и Нагасаки, станет проблема ядерного разоружения. Всего глава Римско-католической церкви проведет в азиатском регионе неделю.

Теги
Франциск (Папа Римский)ВатиканРоссия
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