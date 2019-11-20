Бортпроводники совершившего аварийную посадку в Подмосковье А321 получили ордена Мужества

ТАСС, 20 ноября. Бортпроводники самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье в августе 2019 года, награждены орденами Мужества, сообщили в среду в пресс-службе "Уральских авиалиний", уточнив, что награды вручил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
"Обладателями государственных наград - орденов Мужества - стали бортпроводники: Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Яна Ягодина и Надежда Вершинина. Ведомственные награды "Отличник воздушного транспорта" получили все семь членов экипажа лайнера Airbus А321, включая летчиков Дамира Юсупова и Георгия Мурзина", - говорится в сообщении компании.
21 ноября в Кремле пилотов Юсупова и Мурзина наградят звездами Героев России.
Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, 15 августа совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, все пассажиры были эвакуированы.
Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок. В результате происшествия пострадали 76 человек, 19 из которых - дети. Одна женщина была госпитализирована.