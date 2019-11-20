Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Папа Римский в шутку сравнил брак с тюрьмой и посоветовал будущему жениху молиться

Глава Римско-католической церкви подарил молодому журналисту четки, чтобы тот "справился со смятением"

БАНГКОК, 20 ноября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Папа Римский Франциск в шутку сравнил брак с тюрьмой и поддержал готовящегося к свадьбе журналиста из его международного пула, подарив ему четки. Разговор между понтификом и будущим женихом состоялся по дороге в Таиланд, куда глава Римско-католической церкви прибыл в среду с апостольским визитом.

"Когда ты отправляешься в тюрьму?", - спросил Франциск у молодого французского журналиста, который сообщил ему, что чувствует смятение перед свадьбой. Переговорив со своими помощниками, понтифик вернулся к нему с двумя коробочками. Как выяснилось, в них были четки. "Это - чтобы справиться со смятением", - сказал Франциск.

Римско-католическая церковь отстаивает принцип, что брак является основой общества, и выступает за защиту традиционных ценностей. Примерно раз в год Папа Римский лично венчает избранные пары.

По сложившейся традиции, понтифик после взлета выходит в салон журналистов и приветствует каждого по отдельности. Участники папского пула, пользуясь привилегией неформального общения, передают Папе Римскому свои книги и публикации, а также письма и послания, просят автографы - часто не для себя, а для кого-то из знакомых, кто обращается за папским благословением. В последнее время и Папа преподносит символические подарки сопровождающим журналистам, поздравляя с днем рождения или с "круглой датой" участия в пуле (30-е или 100-е участие в папской поездке). Дважды Франциск благословлял беременных журналисток, сопровождавших его в путешествиях.

Приветствовал журналистов своего пула и Иоанн Павел II (1920-2005), однако из-за слабого здоровья каждый из участников пула проходил к нему в салон. Бенедикт XVI воздерживался от столь персонального общения с сопровождавшими его журналистами, однако всегда давал пресс-конференцию на борту.

Теги
Франциск (Папа Римский)ВатиканТаиландИоанн Павел II (Папа Римский)Бенедикт XVI (Папа Римский)
Реклама на ТАСС
Власти Сочи сообщили о трехкратном росте числа туристов из Израиля в 2019 году
Общий пассажиропоток из Израиля в Сочи в этом году составил 110 тыс. человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС