Российский аналог "Википедии". Когда он появится и каким будет?

Проект российского аналога универсальной интернет-энциклопедии представят 21 ноября в Уфе. Заменить "Википедию" электронной версией Большой российской энциклопедии предложил президент России Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку 5 ноября, отметив, что она станет источником достоверной информации в хорошей, современной форме. Что будет представлять собой этот проект и какая информация будет там размещена, разъяснил ответственный редактор научного издательства "Большая российская энциклопедия" (БРЭ) Сергей Кравец.
Портал Большой российской энциклопедии действительно станет российским аналогом "Википедии"?
Авторы проекта уверяют, что их цель не заменить "Википедию", а создать образовательный портал, чтобы дать пользователю возможность не остаться в категории пассивного потребителя поискового сервиса, а получить достоверную информацию в интересующих сферах. В отличие от "Википедии", где за статьями стоят анонимные авторы, здесь под каждой статьей будет фамилия автора или указана соответствующая редакция.
Сможет ли обычный пользователь вносить изменения в статьи или предлагать свои материалы для публикации?
Пользователи смогут присылать в редакцию свои комментарии и предложения. У зарегистрированных пользователей, подтвердивших свою компетенцию в той или иной области знаний, предоставив статьи в научных журналах или энциклопедиях, будет возможность участвовать в профессиональных форумах на портале, а также предлагать собственные материалы для публикации, которые будут тщательно проверены работниками профильной редакции и, в случае признания их ценности и уникальности, опубликованы.
А регистрироваться на портале обязательно?
На портале будет три статуса пользователей: читатель, наблюдатель и эксперт. Статус читателя будет у незарегистрированного пользователя, у которого не будет личного кабинета и доступа к определенным функциям портала, он просто будет иметь возможность читать информацию.
Второй статус — наблюдатель — это зарегистрировавшийся с помощью электронного адреса пользователь, он получит доступ к личному кабинету, где сможет создавать свои энциклопедии из тех материалов, которые есть на портале, делать конспекты, закладки. Третий статус — эксперт, который получит выход на корпоративные базы данных и сможет пользоваться библиотеками. Он также при подтверждении своей квалификации сможет принимать участие в рецензировании материалов на портале и впоследствии стать автором, научным консультантом по теме или научным куратором.
Какая информация будет содержаться на портале? Это будет энциклопедия в электронном виде?
На сайте будут материалы из таких областей, как физика, химия, биология, математика, история, театр, цирк, кино, медиа и другие. Энциклопедические статьи будут одной из составляющих информационного комплекса. Там будут краткие словарные и базовые энциклопедические статьи, материалы из региональных, отраслевых энциклопедий или из других источников, верифицированных научной редакцией.
Также будет отдельный исследовательский комплекс, где будут публиковаться полемические материалы и вестись профессиональные дискуссии. Помимо универсальных энциклопедических статей здесь будут представлены и определения понятий, связанных с повседневной жизнью, такие как "фейк-ньюс" и другие новые явления. На портале будут также представлены биографии, информация о фильмах, спектаклях и т. д.
Как быстро в статьи будут вноситься актуальные изменения?
Для этого создается специальная служба мониторинга, которая будет отслеживать плановые и неплановые изменения: будет как нулевая актуализация — постоянный мониторинг, так и плановая актуализация — каждые три месяца и более, также будет актуализация "по случаю" — например, вручение государственных наград, информация о смерти и т. д.
Будет ли портал переведен на другие языки?
Создатели портала не исключают, что он может быть впоследствии переведен на разные языки. В этом прежде всего заинтересованы страны БРИКС: Бразилия, Индия, Китай и ЮАР, а также СНГ. Однако пока определенных планов в этом направлении нет.
У проекта уже есть официальное название?
Пока точного названия у него нет, но его создатели хотели бы сохранить в нем преемственность Большой российской энциклопедии. Для выбора возможных вариантов названия в Москве, Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге были организованы специальные соцопросы на предмет того, с чем у разных людей ассоциируется БРЭ. Оказалось, что в студенческой среде о ней знают 35% и она ассоциируется с надежностью, но некой устарелостью. В преподавательской среде знают почти 100% и ассоциируют с фундаментальностью и надежностью. Поэтому создатели хотят сохранить в проекте авторитетность, фундаментальность, надежность Большой российской энциклопедии, отразив это в названии нового портала, но при этом почистить замшелость и войти в новые сферы.
Когда проект будет запущен?
Работа над проектом началась в июле 2019 года, на его реализацию отведено 33 месяца. Примерно запуск должен состояться к лету 2022 года.
Людмила Филоненко