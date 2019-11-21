Российский аналог "Википедии". Когда он появится и каким будет?

На портале будет три статуса пользователей: читатель, наблюдатель и эксперт. Статус читателя будет у незарегистрированного пользователя, у которого не будет личного кабинета и доступа к определенным функциям портала, он просто будет иметь возможность читать информацию.

Второй статус — наблюдатель — это зарегистрировавшийся с помощью электронного адреса пользователь, он получит доступ к личному кабинету, где сможет создавать свои энциклопедии из тех материалов, которые есть на портале, делать конспекты, закладки. Третий статус — эксперт, который получит выход на корпоративные базы данных и сможет пользоваться библиотеками. Он также при подтверждении своей квалификации сможет принимать участие в рецензировании материалов на портале и впоследствии стать автором, научным консультантом по теме или научным куратором.