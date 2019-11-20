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Путин примет участие в церемонии открытия первых маршрутов Московских диаметров

Первые два маршрута МЦД откроются 21 ноября

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет в четверг, 21 ноября участие в церемонии открытия движения по первым маршрутам Московских диаметров - новых наземных веток метро, которые свяжут столицу с областью. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля.

Общая протяженность первых двух маршрутов "Белорусско-Савеловского" (МЦД-1) и "Курско-Рижского" (МЦД-2) составляет 132 км, на них расположено 57 станций, с 19 из которых можно будет сделать пересадку на метро. "Московские центральные диаметры являются совместным проектом Минтранса России, правительства Москвы, Московской области и ОАО "РЖД", - подчеркивает пресс-служба.

В этот же день в Кремле состоится церемония вручения государственных наград. Президент вручит ордена и медали за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта, производства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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