Володин отчитал самого молодого депутата Думы за отсутствие на пленарном заседании

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал молодых депутатов не отлынивать от посещения пленарных заседаний Госдумы. Спикер сделал замечание 24-летнему депутату от ЛДПР Василию Власову, который зашел в зал в середине заседания, в котором принимала участие председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"В зал подтягиваются самые молодые депутаты, вот Власов Василий Максимович пришел в зал, - заметил спикер. - Вот посмотрите, Онищенко Геннадий Григорьевич - он мог бы не ходить, он все знает, избиратели его любят <…> А вот вам молодежь. Где молодежь?"

По словам Володина, Россия - единственная страна с такими молодыми народными избранниками. "Где вы увидите таких депутатов молодых? В Америке - там младше 70 лет нет никого в парламенте", - добавил он.

Продолжая мысль спикера, другой депутат от ЛДПР Сергей Иванов в шутку предложил проработать вопрос о повышении планки среднего возраста депутатов Госдумы до 70 лет. "Если ходить не будут, то этим все закончится. Вы представьте себе, 20 [лет] с небольшим и зарплата федерального министра, и в зал не ходят", - отреагировал Володин.

"У нас сегодня председатель Центрального банка России, можно задать любой вопрос <…> И у нас молодые депутаты, которые [в Госдуме] волею случая, судьбы и политических решений, повсеместно отсутствуют <…> Товарищ Власов, в зал надо приходить на час раньше и уходить на час позже, только тогда вы можете быть как символ молодых, которые хотят прийти и хотят работать", - заключил Володин.

Власов в 2016 году был избран депутатом Госдумы по федеральному списку ЛДПР (второй номер в региональной группе №131, Москва). 21-летний Власов стал самым молодым депутатом Госдумы VII созыва, сейчас ему 24 года. С апреля занимает пост первого зампредседателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.