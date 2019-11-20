В МВД рассказали, как правильно действовать при поиске пропавших родственников

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Полицейские рекомендуют для начала поиска пропавших родственников незамедлительно обращаться в отдел внутренних дел, где обязаны принять заявление, независимо от продолжительности отсутствия пропавшего человека. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления уголовного розыска МВД России Андрей Щуров.

"В случае исчезновения человека следует немедленно обзвонить знакомых, друзей и родственников: возможно, он находится у кого-нибудь из них. При отсутствии какой-либо информации в отношении разыскиваемого следует обратиться в отдел внутренних дел по месту последнего известного нахождения пропавшего лица или в ближайший отдел полиции. Дежурный по отделу внутренних дел обязан незамедлительно принять заявление об исчезновении человека, независимо от продолжительности его отсутствия и места предполагаемого исчезновения. Необходимо подчеркнуть, что при обращении в органы внутренних дел граждане лишь констатируют факт исчезновения, а причину и обстоятельства исчезновения предстоит выяснять сотрудникам полиции", - сказал он в интервью "Российской газете".

Щуров также отметил, что при обращении в полицию при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и документы пропавшего человека, содержащие сведения о нем.

"При описании пропавшего необходимо вспомнить его основные приметы, особые приметы, сведения о зубном аппарате, наличии хронических заболеваний, а также подробно описать одежду пропавшего. Желательно указать, в каких медицинских учреждениях лечился разыскиваемый. Для розыска пропавшего человека к осуществлению поисковых мероприятий целесообразно привлекать действующие в регионе волонтерские организации", - подчеркнул Щуров.

Ранее сообщалось, что 17 ноября утром ушла из дома и не вернулась редактор информационного агентства "Интерфакс" Маргарита Игнатова. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Через несколько дней сотрудники столичной полиции установили ее местонахождение, ее жизни ничего не угрожает.

Добровольческое движение по поиску людей

Около 15 тыс. человек входят в добровольческие отряды по поиску пропавших без вести людей, в том числе детей. Такие отряды сформированы в 76 субъектах России.

"В настоящее время добровольческие поисковые отряды сформированы в 76 субъектах Российской Федерации. В их состав входят около 15 тыс. граждан разного возраста и социального статуса, - сказал Щуров. - В деятельности отрядов участвуют специалисты различного профиля: кинологи, профессиональные туристы, охотники и водолазы, а также люди без специальных поисковых навыков, готовые оказывать помощь на добровольной основе".

Как отметил Щуров, волонтеры находятся в тесном взаимодействии с сотрудниками МВД. "Сотрудничество с общественными организациями и сознательными гражданами - один из резервов повышения эффективности работы по розыску лиц, пропавших без вести", - рассказал он.

Сообщения о пропаже людей разного возраста ежедневно поступают со всей страны. По словам замначальника управления, в России добровольческое движение по оказанию содействия в розыске пропавших без вести, в том числе детей, является сравнительно молодым. "Считается, что оно ведет свой отсчет примерно с 2010 года. Именно в это время начали свою деятельность информационное агентство Содружества волонтеров "Поиск пропавших детей" и Международный центр Содружества волонтеров "Поиск пропавших детей", также был создан добровольческий поисковый отряд "Лиза Алерт", - пояснил он. Кроме того, поиском занимаются волонтерские организации "Полярная звезда" и "Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям".

Щуров подчеркнул, что число людей, которых разыскали с помощью волонтеров, растет из года в год.