Пропавших 10 дней назад в Солнечногорске школьников нашли у матери в Брянске

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Двое школьников, пропавших 10 дней назад в Солнечногорске, найдены у матери в Брянске. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Дети находились по месту проживания биологической матери. В ходе допросов детей и их матери установлено, что несовершеннолетние посредством мобильной связи попросили свою мать забрать их от опекуна, поскольку они хотят проживать с ней", - сообщила Врадий.

11 ноября женщина приехала в поселок Андреевку и, не ставя в известность опекуна, забрала детей к себе домой в Брянск. "При этом фактов совершения кем-либо противоправных действий в отношении несовершеннолетних не установлено, медицинским освидетельствованием наличия телесных повреждений не выявлено", - добавила представитель ГСУ.

Ранее сообщалось, что 11 ноября утром в Солнечногорске двое детей 11 и 12 лет вышли из дома и пошли в неизвестном направлении. Об их исчезновении в правоохранительные органы сообщила их опекун. Возбуждено уголовное дело. Следователи дадут правовую оценку действиям каждого из участников уголовного дела.