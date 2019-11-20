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Медведев: законодательство о защите прав потребителей за 25 лет значительно улучшилось

Премьер-министр подчеркнул, что за это время была проделана колоссальная работа

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Правые нормы о защите прав потребителей в России значительно улучшились за четверть века. Об этом заявил премьер-министр, председатель партии "Единая России" Дмитрий Медведев на встрече с представителями правозащитного сообщества и общественными деятелями, которая проходит на площадке единороссов в среду.

"Если мы говорим о законодательстве в сфере защиты прав потребителей, то за последние 25 лет мы проделали колоссальную работу", - сказал Медведев.

Он вспомнил, как обстояли дела в этой сфере в СССР. "У нас законодательства о защите прав потребителей [в СССР] не было. Я помню, как пытался обменять фотоаппарат, купленный в розничной сети. Были правила торговли, я как юрист это неплохо знал. Мне потребовалось титанические усилия предпринять, чтобы бракованный фотоаппарат взяли обратно, потому что правила были такие - сразу ничего не меняли, нужно было провести два обычных ремонта или один сложный, и только в этом случае государство говорило: "Ладно, мы это заберем", - рассказал председатель партии.

Он указал, что в современной России практика применения законодательства о защите прав потребителей должна совершенствоваться, необходимо также улучшать работу профильных госорганов.

Теги
Медведев, Дмитрий Анатольевич
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