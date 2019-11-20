Госдума упростила порядок подачи исков и апелляций

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем чтении законопроект, призванный расширить перечень оснований для пересмотра судебных решений, а также скорректировать порядок подачи исков и апелляций.

В частности, в Гражданский процессуальный кодекс добавлена норма о том, что одним из оснований для пересмотра вступивших в законную силу судебных постановлений в связи с новыми обстоятельствами может быть вынесенное Пленумом или Президиумом Верховного суда (ВС) РФ определение либо изменение в постановлении. При этом сформулированная Верховным судом правовая позиция должна иметь обратную силу применительно к делам со схожими фактическими обстоятельствами. В законе указано, что в таком случае пересмотр конкретного решения допускается в течение шести месяцев.

В Кодекс административного судопроизводства вносится норма, согласно которой в случае отмены решения суда из-за постановлений Пленума или Президиума ВС новый судебный акт не может ухудшать положение граждан, организаций и иных лиц, которые подали административное исковое заявление или в интересах которых подано административное исковое заявление, по сравнению с отмененным актом.

Ко второму чтению законопроект был существенно доработан. Так, согласно поправкам в Арбитражный процессуальный кодекс, обжаловать решения арбитражного суда первой инстанции и постановления арбитражного суда апелляционной инстанции о взыскании административного штрафа в размере не более 100 тыс. рублей для юридических лиц и не более 5 тыс. рублей для граждан можно будет по тем же основаниям и в том же порядке, что и в случае с делами, рассматриваемыми в упрощенном порядке. Исключается такое основание для возвращения искового заявления, апелляционной или кассационной жалобы, как отсутствие полномочий на подачу этих документов в суд у истцов. В то же время заявление может быть возвращено, если его подписали лица, не имевшие на это право.

Кодекс административного судопроизводства также дополняется нормой, согласно которой вступившие в законную силу решения окружных (флотских) военных судов могут быть обжалованы в кассационном военном суде.