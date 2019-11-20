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Минздрав Ставрополья опроверг нехватку шприцев в больнице, где пациенты заразились ВИЧ

По данным пресс-службы ведомства, годовая потребность отделения в расходных материалах была полностью удовлетворена, работу отделения проверила межведомственная комиссия

СТАВРОПОЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Больница Буденновска в Ставропольском крае, где пятеро пациентов заразились ВИЧ, располагает достаточным количеством одноразовых шприцев и других расходных материалов, сообщили в среду журналистам в пресс-службе краевого Министерства здравоохранения.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что медицинская сестра больницы рассказала о дефиците шприцев в учреждении. По словам сотрудника, которые привел Telegram-канал, медицинские сестры просили у пациентов шприцы, физрастворы и лекарства для проведения лечения.

"Больницу обвиняют в крайней нехватке расходных материалов для проведения медицинских манипуляций. Между тем в 2018 году больницей Буденновска было закуплено расходного материала (одноразовые шприцы, одноразовые системы для внутривенного введения, периферические венозные катетеры и др.) на сумму 36 827 644 рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, годовая потребность отделения в расходных материалах была полностью удовлетворена, работу отделения проверила межведомственная комиссия. "Комиссия в том числе проверила всю документацию, касающуюся закупок расходного материала, его прихода и расхода. Нарушений обнаружено не было - в инфекционном отделении больницы Буденновска имелось достаточно шприцев, чтобы их использовать одноразово", - уточняется в сообщении.

Ранее в пресс-службе следственного управления СК РФ по краю журналистам сообщили, что обвиняемой по делу о заражении пациентов ВИЧ-инфекцией проходит старшая медицинская сестра инфекционного отделения. По данным следствия, в 2018 году в отделение поступил ВИЧ-инфицированный мужчина. Обвиняемая не проконтролировала выполнение необходимых манипуляций по обеззараживанию с катетерами, один из которых использовался этим пациентом. В результате ВИЧ-инфекцией заразились трое детей 2017 и 2016 годов рождения, а также двое взрослых, которые в этот же период находились на лечении в больнице.

Теги
РоссияСтавропольский край
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