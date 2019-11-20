Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев с супругой поздравили патриарха Кирилла с днем рождения

Предстоятелю РПЦ исполнилось 73 года
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой и патриарх Московский и всея Руси Кирилл Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой и патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой в среду поздравили Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения. Они встретились с предстоятелем РПЦ, которому 20 ноября исполнилось 73 года, в тронном зале храма Христа Спасителя.

"Ваше святейшество, с днем рождения", - обратился Медведем к патриарху и пожелал ему здоровья. К поздравлению присоединилась и супруга премьера, пожелавшая патриарху всего самого наилучшего.

Предстоятель РПЦ поблагодарил за поздравление и добрые пожелания. "Очень рад вас видеть вместе со Светланой Владимировной также в добром здравии, очень хорошо выглядите оба", - сказал патриарх Кирилл.

"Праздник (день рождения - прим. ТАСС) светский, вы всегда подчеркиваете, что патриарх обычно все-таки больше смотрит на другой день, но мы все равно в этот день вас сердечно поздравляем", - отметил Медведев во время разговора. "В этом году объединились праздники светские и несветские, - заметил в свою очередь патриарх. - Потому что одним днем я решил все праздники объединить: это [также] 50 лет в сане и 50 лет монашеского пострига".

Патриарх Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника. В 1969 году он был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл. С отличием закончил Ленинградскую духовную академию, в 1989 году назначен председателем Отдела внешних церковных сношений, в сан митрополита возведен в 1991 году. Поместный Собор РПЦ 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла 16-м Патриархом Московским и всея Руси.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияКирилл (патриарх)
Реклама на ТАСС
В МВД рассказали, как правильно действовать при поиске пропавших родственников
В ведомстве посоветовали в случае исчезновения человека немедленно обзвонить знакомых, друзей и родственников. Возможно, он находится у кого-нибудь из них
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС