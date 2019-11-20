Медведев с супругой поздравили патриарха Кирилла с днем рождения

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой в среду поздравили Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения. Они встретились с предстоятелем РПЦ, которому 20 ноября исполнилось 73 года, в тронном зале храма Христа Спасителя.

"Ваше святейшество, с днем рождения", - обратился Медведем к патриарху и пожелал ему здоровья. К поздравлению присоединилась и супруга премьера, пожелавшая патриарху всего самого наилучшего.

Предстоятель РПЦ поблагодарил за поздравление и добрые пожелания. "Очень рад вас видеть вместе со Светланой Владимировной также в добром здравии, очень хорошо выглядите оба", - сказал патриарх Кирилл.

"Праздник (день рождения - прим. ТАСС) светский, вы всегда подчеркиваете, что патриарх обычно все-таки больше смотрит на другой день, но мы все равно в этот день вас сердечно поздравляем", - отметил Медведев во время разговора. "В этом году объединились праздники светские и несветские, - заметил в свою очередь патриарх. - Потому что одним днем я решил все праздники объединить: это [также] 50 лет в сане и 50 лет монашеского пострига".

Патриарх Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника. В 1969 году он был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл. С отличием закончил Ленинградскую духовную академию, в 1989 году назначен председателем Отдела внешних церковных сношений, в сан митрополита возведен в 1991 году. Поместный Собор РПЦ 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла 16-м Патриархом Московским и всея Руси.